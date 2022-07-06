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Пікассо-жінкащоплаче
головна
Жінка, яка плаче. Пабло Пікассо. 1937 рік
Середа, Липень 6, 2022 - 10:00
До теми
Друзі мають подібний запах
Подібний запах тіла впливає і на неромантичні стосунки.
05.07.22
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Наука
132-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни силкуються взяти під свій контроль залишок вільної території Луганської області й активізують зусилля на Донеччині. Вороги проводять штурмові дії у напрямку Новолуганського і досягли часткових успіхів у районі Спірного; бойові дії тривають.
05.07.22
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Україна
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Премія Пулітцера для українських журналістів і внесення борщу до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО в нас уже є. Тепер чекаємо, коли нобелівським лауреатом премії миру стане колективний «вуйко Йосип, шо горівку носит».
04.07.22
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Галичина
Цивілізаційна місія України та її ціннісний вимір
Мирослав МАРИНОВИЧ
Зрозуміла моральна шкала цієї війни: «боротьба між Добром і Злом». А що буде, коли закінчиться війна?
02.07.22
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Галичина
«Щоб шаблі не брали...»
Андрій Содомора
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02.07.22
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Дискурси
Донський козак і воєвода Шереметьєв: московська тема у “Таємному послі”
Олеся Ісаюк
Все це вдалося видати і “протягнути” у час, коли вже починалася нова хвиля репресій проти української інтелігенції
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Україна
Чому обов’язково Ilyich?
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А, може, все-таки Леонтович? Як приємно буде всім розповідати, що наша київська Національна музична академія завжди відлунює геніальністю «Carol of the Bells»!
01.07.22
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Дискурси
128-й день війни Росії в Україні. Хроніка
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Ворог зосереджує основні зусилля на оточенні наших військ у районі Лисичанська з півдня та заходу, намагається взяти під контроль ділянку автошляху Бахмут–Лисичанськ та покращити тактичне положення у напрямку Покровського, успіху не має.
01.07.22
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Україна