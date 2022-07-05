Надія – найбільша і найважча перемога з тих, які ми здатні здобути над своєю душею

Борщ як центр Львова

Юрко ТИМЧУК

Премія Пулітцера для українських журналістів і внесення борщу до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО в нас уже є. Тепер чекаємо, коли нобелівським лауреатом премії миру стане колективний «вуйко Йосип, шо горівку носит».