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Поллок №8
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Джексон Поллок
Вівторок, Липень 5, 2022 - 09:45
До теми
Цивілізаційна місія України та її ціннісний вимір
Мирослав МАРИНОВИЧ
Зрозуміла моральна шкала цієї війни: «боротьба між Добром і Злом». А що буде, коли закінчиться війна?
02.07.22
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Галичина
«Щоб шаблі не брали...»
Андрій Содомора
Допомагати одне одному позбуватися мовних похибок, як ми це робили на початках нашої Незалежності, – це наш спільний святий обов’язок
02.07.22
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Дискурси
Стратегія на посилення України, щоб послабити Росію
Орест Друль
Вірі в спроможність України послабити Росію як ключ до підтримки Європою
01.07.22
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Дискурси
Донський козак і воєвода Шереметьєв: московська тема у “Таємному послі”
Олеся Ісаюк
Все це вдалося видати і “протягнути” у час, коли вже починалася нова хвиля репресій проти української інтелігенції
01.07.22
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Україна
128-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог зосереджує основні зусилля на оточенні наших військ у районі Лисичанська з півдня та заходу, намагається взяти під контроль ділянку автошляху Бахмут–Лисичанськ та покращити тактичне положення у напрямку Покровського, успіху не має.
01.07.22
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Україна
Імперії помирають раніше
Тарас Прохасько
Сестра мого діда по матері і сестра моєї бабці по батькові якось відразу заприязнилися, відколи їхні братанка і сестрінок одружилися...
30.06.22
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Дискурси
Росія як найсуттєвіша загроза
Максим МУЛЯР
Три саміти за сім днів – ЄУ, G7 і НАТО, що вони продемонстрували? Передовсім те, що цивілізований світ єдиний, він сповнений рішучості протистояти аґресивним діям Росії та допомагати Україні в захисті її суверенітету.
30.06.22
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У світі
У Європі було більше давніх людей
550-350 тисяч років тому густина населення в Європі могла бути вдесятеро вищою, ніж припускали досі.
30.06.22
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Наука