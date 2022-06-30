Виявляється куди б ти не поїхав, ти береш з собою себе

Росія як найсуттєвіша загроза

Максим МУЛЯР

Три саміти за сім днів – ЄУ, G7 і НАТО, що вони продемонстрували? Передовсім те, що цивілізований світ єдиний, він сповнений рішучості протистояти аґресивним діям Росії та допомагати Україні в захисті її суверенітету.