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евакуаційний потяг з Покровська
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Евакуаційний потяг з Покровська. Червень 2022 року. Фото: Марко Джуріца
П'ятниця, Липень 1, 2022 - 10:15
До теми
Росія як найсуттєвіша загроза
Максим МУЛЯР
Три саміти за сім днів – ЄУ, G7 і НАТО, що вони продемонстрували? Передовсім те, що цивілізований світ єдиний, він сповнений рішучості протистояти аґресивним діям Росії та допомагати Україні в захисті її суверенітету.
30.06.22
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У світі
У Європі було більше давніх людей
550-350 тисяч років тому густина населення в Європі могла бути вдесятеро вищою, ніж припускали досі.
30.06.22
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Наука
Величезний тепловий басейн у Тихому океані
Кліматичні зміни перетворили північно-східну частину Тихого океану на джерело морських теплових хвиль.
29.06.22
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Наука
Зручності та цінності
Андрій Бондар
Європа – це той Інший для постсовєтської людини, який поволі й мимоволі стає Своїм. А поки не став, сиплеться з фрустраціями новий життєвий досвід
28.06.22
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Дискурси
Роздвоєння Конституції
Володимир ПЕТРАКОВСЬКИЙ
Перефразовуючи Сковороду, можна сказати, що Конституція „з дурнем дурна, а з преподобним преподобна“
28.06.22
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Україна
125-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Тривають бої на околиці Лисичанська та в районі Миронівки – Вуглегірської ТЕС (Бахмутський напрямок). На Харківському напрямку українські воїни відбили наступ на Довгалівку–Залиман, на Слов’янському – на Довгеньке–Долину, на Бахмутському – на Єгорівку–Павлівку.
28.06.22
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Україна
Спогади – мережі, що тягнуться через весь мозок
Мозок зберігає спогади в вигляді мереж, що проходять через численні ділянки.
27.06.22
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Наука
Бог мовить світлом
Юрій Ковальчик
У музеї «Тюрма на Лонцького» проект о. Андрія Афтанаса «На рівні хмар. Гуцулія. Цианотипія» розгорнуто не випадково: акцент на тожсамости, ідентичности, національній картині світу, ландшафтах краю з незабутньою історією визвольної боротьби – цінностях, що загрожені денацифікаційною політикою російського окупанта.
27.06.22
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Штука