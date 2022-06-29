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Ґустав Клімт «Надія»
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Ґустав Клімт «Надія»
Середа, Червень 29, 2022 - 11:30
До теми
Величезний тепловий басейн у Тихому океані
Кліматичні зміни перетворили північно-східну частину Тихого океану на джерело морських теплових хвиль.
29.06.22
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Наука
125-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Тривають бої на околиці Лисичанська та в районі Миронівки – Вуглегірської ТЕС (Бахмутський напрямок). На Харківському напрямку українські воїни відбили наступ на Довгалівку–Залиман, на Слов’янському – на Довгеньке–Долину, на Бахмутському – на Єгорівку–Павлівку.
28.06.22
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Україна
Спогади – мережі, що тягнуться через весь мозок
Мозок зберігає спогади в вигляді мереж, що проходять через численні ділянки.
27.06.22
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Наука
Бог мовить світлом
Юрій Ковальчик
У музеї «Тюрма на Лонцького» проект о. Андрія Афтанаса «На рівні хмар. Гуцулія. Цианотипія» розгорнуто не випадково: акцент на тожсамости, ідентичности, національній картині світу, ландшафтах краю з незабутньою історією визвольної боротьби – цінностях, що загрожені денацифікаційною політикою російського окупанта.
27.06.22
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Штука
Самообмеження і свобода
Ігор МАРКОВ
Самообмеження – це піднятися над тягарями, умовностями, рамками, які ми накидаємо на себе і стаємо залежними від них, – піднятися до свободи
27.06.22
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Дискурси
Позитивний проміжний результат
Юрко ТИМЧУК
Тепер нам треба оперативно переварити ейфорію, перемогти агресора і знайти свою Землю обітовану в Євросоюзі – може і скорше, ніж за сорок років. Огляд подій тижня.
27.06.22
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Україна
124-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог намагається з півдня блокувати Лисичанськ; йдуть бої біля Вовчоярівки та Мазанівки (20 км від Слов'янська); відбито наступ: Донецький напрямок – на Верхньокам’янку, Бахмутський – на Клинове, Берестове та Вершину, Харківський – на Дементіївку та Питомник.
27.06.22
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Україна
Світ ідентичностей
Віталій Портников
Республіка Македонія як «Україна Балкан»: вже тоді було очевидно, що чиїсь сумніви у македонській ідентичності є такими ж, як і щодо української
26.06.22
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Дискурси