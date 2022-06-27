Johanna-Maria Fritz

Вихід із Сіверськодонецька. Фото – Johanna-Maria Fritzголовна

Вихід із Сіверськодонецька. Фото – Johanna-Maria Fritz

Понеділок, Червень 27, 2022 - 02:15

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122-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог намагається з півдня блокувати Лисичанськ; штурмує Метьолкіне, Сиротине та Воронове, на Бахмутському напрямку – Пилипчатине–Покровське, Роти–Вершину; наступ на Покровське–Володимирівку та Потьомкине–Високопілля (Південнобужжя) і Уду (Харківщина) успіху не мав.
25.06.22 | | Україна
Ми, можливо, живемо в дзеркальному Всесвіті
По той бік Великого вибуху міг виникнути Всесвіт-двійник – з властивостями, обернутими до властивостей нашого.
24.06.22 | | Наука
Російсько-українська війна: нові засади міжнародної безпеки
Ігор МАРКОВ
Як несмілива антивоєнна коаліція має стати військово-політичною з Україною як чільним її представником
24.06.22 | | Галичина
121-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Минає четвертий місяць великої війни з Росією. Тривають бойові дії за Сіверськодонецьк та біля Мирної Долини під Лисичанськом, наступ на Борівське наші воїни успішно зупинили. На тимчасово захоплених територіях українські партизани продовжують спротив.
24.06.22 | | Україна
Шкільний театр УКУ запрошує на Сковородинівський Тріодіон
У часі війни, теперішньої і вічної, вихованці режисера Євгена Худзика постійно ставлять собі питання: що особисто вони можуть зробити для перемоги, віднаходячи відповідь в улюбленого Сковороди: «Роби те, до чого народжений».
23.06.22 | | Штука
Як облаштувати майбутнє Росії
Тарас Стецьків
Щоб майбутня Росія стала безпечною для світу, вона має бути поділена. Місія українців – внести вирішальний вклад у досягнення цієї мети
23.06.22 | | Дискурси
Гібридна війна від Леніна до Путіна
Володимир В'ятрович
Цю війну називають «гібридною», представляючи її як новий спосіб реалізації агресивної політики. Але всі її інструменти випробовували російські керівники ще з ХVІІ–ХVІІІ століть. 
23.06.22 | | Україна
120-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Донецькому напрямку ворог веде бої за Сіверськодонецьк, наступає, щоб оточити Лисичанськ та блокувати основні логістичні шляхи. Росіяни оволоділи Лоскутівкою, Рай-Олександрівкою, штурмують Сиротине, наступають на Золоте та Вовчоярівку.
23.06.22 | | Україна

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