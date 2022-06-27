Johanna-Maria Fritz

Шкільний театр УКУ запрошує на Сковородинівський Тріодіон

У часі війни, теперішньої і вічної, вихованці режисера Євгена Худзика постійно ставлять собі питання: що особисто вони можуть зробити для перемоги, віднаходячи відповідь в улюбленого Сковороди: «Роби те, до чого народжений».