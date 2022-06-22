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Якщо каже, що не хоче думати про щось, отже, може думати тільки про це
Джон Стейнбек
До теми
«Смак сонця»: антропоморфічна візія війни
Віра Меньок
Події вистави «Смак сонця» у режисурі Олександра Короля – прем’єрної реалізації п’єси Олександра Вітра – відбуваються у місці, де від бомбардувань ховаються два коти, дві собаки та черепаха. Саме так: війна, побачена очима тварин – покинутих, але нездоланних у своїй вірі в перемогу.
22.06.22
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Штука
Сильний штучний інтелект не так близько, як може здаватися
Гарі Маркус
Придивившись, з'ясуємо, що нові системи штучного інтелекту стикаються з тими ж проблемами, що й попередні.
22.06.22
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Наука
119-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог намагається встановити контроль над Сіверськодонецьком, блокувати підрозділи ЗСУ в районах Борівського та Воронового, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку українці відбили штурм на Миронівку–Семигір’я до Вуглегірської ТЕС та на Молодіжне–Катеринівку.
22.06.22
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Україна
Маратон пам’яті Василя Сліпака
Щороку музиканти багатьох країн об’єднуються, щоб вшанувати пам’ять героя України, соліста Паризької опери – Василя Сліпака. Цьогоріч маратон розпочнеться майже одночасно в трьох країнах: урочистим концертом у Львові, пікніком пам’яті в Парижі та виступами українських музикантів у Швейцарії.
21.06.22
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Штука
По цей бік добра і зла
Олександр БОЙЧЕНКО
Під час російсько-української війни читай що завгодно – все одно воно виявиться про російсько-українську війну
20.06.22
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Дискурси
З притаманною неделікатністю
Юрко ТИМЧУК
Акуратно зроблена дурниця призводить до поблажливого розуміння. Ідіотизми, продуковані без смаку, ставлять продуцента на один рівень із москалем.
20.06.22
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Україна
Звідки прийшла чорна смерть?
Сліди ведуть до гір Тянь-Шань у Киргизстані.
20.06.22
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Наука
Чому український націоналізм потрібен Україні та світу?
Володимир В'ятрович
«Свобода народам! Свобода людині!» — це про вільний світ і про вільних людей у вільних національних державах.
20.06.22
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Україна