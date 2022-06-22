Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
22-06
галичина
22 червня 1941 року: у тюрмах Галичини почалися масові розстріли політв'янів
Середа, Червень 22, 2022 - 11:45
До теми
Сильний штучний інтелект не так близько, як може здаватися
Гарі Маркус
Придивившись ближче, з'ясуємо, що нові системи штучного інтелекту (ШІ), зокрема розрекламована Gato від компанії “DeepMind”, стикаються з тими ж проблемами, що й попередні.
22.06.22
|
|
Наука
118-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Тривають бої в Сіверськодонецьку та в районі Миколаївки, Вершини і Семигір’я на Бахмутському напрямку. На Слов’янському напрямку українські воїни відбили штурмові дії окупантів біля Богородичного та Долини, на Курахівському – в районі Мар’їнки. Ворог безславно втік.
21.06.22
|
|
Україна
З притаманною неделікатністю
Юрко ТИМЧУК
Акуратно зроблена дурниця призводить до поблажливого розуміння. Ідіотизми, продуковані без смаку, ставлять продуцента на один рівень із москалем.
20.06.22
|
|
Україна
Звідки прийшла чорна смерть?
Сліди ведуть до гір Тянь-Шань у Киргизстані.
20.06.22
|
|
Наука
Чому український націоналізм потрібен Україні та світу?
Володимир В'ятрович
«Свобода народам! Свобода людині!» — це про вільний світ і про вільних людей у вільних національних державах.
20.06.22
|
|
Україна
Можливість стати собою
Віталій Портников
Перехід на українську мову – це не відмова від самого себе, а можливість стати самим собою та залишитися самим собою. І це справді ознака великої культури
19.06.22
|
|
Дискурси
116-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Бої за контроль над Сіверськодонецьком тривають, штурм у районі Тошківки ЗСУ відбили. На Бахмутському напрямку ворог веде штурм на Оріхове–Гірське, бої тривають; штурм на Оріхове–Золоте і Первомайськ–Золоте та спробу просування ворога на Врубівку–Миколаївку ЗСУ відбили.
19.06.22
|
|
Україна
Теорія дзеркал
Дмитро Єльніков
Про те, звідкіля, все ж таки, береться світло у людині
18.06.22
|
|
Дискурси