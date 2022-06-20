Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
caricature
головна
Карикатура Едварда Козака
Понеділок, Червень 20, 2022 - 12:45
До теми
Можливість стати собою
Віталій Портников
Перехід на українську мову – це не відмова від самого себе, а можливість стати самим собою та залишитися самим собою. І це справді ознака великої культури
19.06.22
|
|
Дискурси
116-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Бої за контроль над Сіверськодонецьком тривають, штурм у районі Тошківки ЗСУ відбили. На Бахмутському напрямку ворог веде штурм на Оріхове–Гірське, бої тривають; штурм на Оріхове–Золоте і Первомайськ–Золоте та спробу просування ворога на Врубівку–Миколаївку ЗСУ відбили.
19.06.22
|
|
Україна
Теорія дзеркал
Дмитро Єльніков
Про те, звідкіля, все ж таки, береться світло у людині
18.06.22
|
|
Дискурси
Дослідження мовного розмаїття та його еволюції
Лінгвісти й інформатики спільно створили масштабну лексичну базу даних, в котру увійшли слова з 2000 мов світу.
18.06.22
|
|
Наука
115-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Тривають бої за місто Сіверськодонецьк, ворог намагався вести штурмові дії за межами міста, успіху не мав. На Слов’янському напрямку росіяни намагаються штурмувати біля Краснопілля, на Бахмутському – біля Золотого, Спірного, Берестового, Соледару, Клинового, Троїцького.
18.06.22
|
|
Україна
114-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Йдуть бої в Сіверськодонецьку, на Слов’янському напрямку – в Богородичному, на Бахмутському – відбито штурм на Золоте та Василівку і Берестове, ворог відійшов. На Південнобузькому напрямку українська авіація завдавала ударів по скупченнях ворога на Херсонщині.
17.06.22
|
|
Україна
Живопис Віктора Москалюка у Палаці Потоцьких
Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького знайомить глядачів із малярським доробком художника Віктора Москалюка, презентуючи його персональну виставку «Живопис», яка триватиме до 21 серпня 2022 року в Палаці Потоцьких.
16.06.22
|
|
Штука
Дюранті та блокада портів: історія не завжди повторюється як фарс
Олеся Ісаюк
Позбавлення премії Дюранті є не просто символічним кроком, щоби задовольнити українців. Ні. Це мало б стати ознакою того, що світ зрозумів, чим насправді є Росія.
16.06.22
|
|
Україна