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Макрон і Зеленський
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Після візиту лідерів Франції, ФРН, Італії та Румунії до Києва
П'ятниця, Червень 17, 2022 - 10:45
До теми
Живопис Віктора Москалюка у Палаці Потоцьких
Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького знайомить глядачів із малярським доробком художника Віктора Москалюка, презентуючи його персональну виставку «Живопис», яка триватиме до 21 серпня 2022 року в Палаці Потоцьких.
16.06.22
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Штука
113-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Слов’янському напрямку Росія провадить штурмові дії, вишукує слабкі місця в оборонних позиціях наших військ. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку. Не припиняє спроб встановлення повного контролю над Сіверськодонецьком.
16.06.22
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Україна
111-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські генерали закидали фронт "м'ясом" і досягли часткових успіхів у напрямках Сіверськодонецька, Слов'янська та Бахмута. Росіяни намагаються закріпитися у центрі Сіверськодонецька і встановити повний контроль над Богородичним.
14.06.22
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Україна
Орган – це мій власний оркестр
Лукас Гаслер
Цікавою була концепція програми, де вибудувалося контрастне обрамлення з двох творів Баха – Токати і фуги ре-мінор та Прелюдії і фуги Ре-мажор. Це такий собі шлях до перемоги і світла. Деякі люди в залі плакали: звичайний, простий мінор і смуток на тлі трагічних подій зрезонували до накопиченого болю і відкрили шлюзи душі.
14.06.22
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Штука
Війна Гітлера
Андрій Бондар
Білборд з Пушкіним в окупованому Херсоні – реалізація сформульованого всередині російської культури прагнення поневолення
13.06.22
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Дискурси
Чому Україна програла сто років тому і чому зможе перемогти нині?
Володимир В'ятрович
Ми, на відміну від попередників, знаємо, що означає поразка у війні з Росією. Знаємо, що мир із нею може коштуватиме навіть дорожче за війну. Адже ми засвоїли уроки? Чи не так?
13.06.22
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Україна
Країна безіменних героїв
Віталій Портников
А спитайте себе, імена яких героїв війни за порятунок України знаєте ви? Тих, про кого ми повинні пам'ятати завжди – навіть тоді, коли забудемо прізвища політиків і їхніх радників також
12.06.22
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Дискурси
109-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти ведуть штурмові дії у Сіверськодонецьку, успіху не мають. На Бахмутському напрямку наступ у районі Врубівки, Миколаївки та Василівки наші захисники також успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.
12.06.22
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Україна