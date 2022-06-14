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Продовжується голосування за найкращий ескіз марки "Доброго вечора, ми з України"
Вівторок, Червень 14, 2022 - 13:00
До теми
109-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти ведуть штурмові дії у Сіверськодонецьку, успіху не мають. На Бахмутському напрямку наступ у районі Врубівки, Миколаївки та Василівки наші захисники також успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.
12.06.22
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Україна
Софонія
Василь МАХНО
У час, коли син теслі Йосипа – Єшуа розповідав притчу, двадцятилітній Софонія наблизиться до незнайомого йому міста...
11.06.22
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Дискурси
108-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Слов’янському напрямку ворог веде штурм на Пасіку–Богородичне, має успіх, намагається закріпитися на околиці Богородичного; на Сіверськодонецькому – на Новотошківське–Оріхове, має частковий успіх в Оріховому. Тривають бої у Сіверськодонецьку.
11.06.22
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Україна
Втрачений мир душі
Аделіна Єфіменко
Першим героєм «Ja, Mai», 2022 став австрійський композитор Ґеорґ Фрідріх Гаас. Представник спектралізму, експериментатор мікроінтерваліки, панхроматики, обертонових рядів, він звукотворить стан людей, що переживають граничні ситуації. Гааса хвилюють екзистенційні теми: смерть, любов, родина, психологічні травми.
10.06.22
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Штука
Втрата часу через фальшиві причини фальшивої історії
Тімоті Снайдер
Україна воює, а хтось марнує тижні, які визначать наступні десятиліття.
10.06.22
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Дискурси
107-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Бахмутському напрямку окупанти намагалися вести штурмові дії на Ниркове та Миколаївку, з втратами відійшли; пробували провести розвідку боєм на Нагірне і Берестове, відійшли; в наступі на Воздвиженку – Роти (20 км на південний схід від Бахмуту) ворог мав частковий успіх.
10.06.22
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Україна
Любов, яку ми зустріли в Литві й у храмах Риги, я ще бачила в Польщі.
Наталія Половинка
Зрозуміла, як це бути волонтером чи воїном – без сну, постійно включений і одночасно натхненний. Така поміч до тебе йде, що ти весь час радісний, бадьорий і світишся. … І такі люди йдуть назустріч!
09.06.22
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Штука
…за першим громом…
Тарас Прохасько
А тим часом порядні архітектори вже думають про те, якою гарною може бути країна, коли на місці розвалених потвор збудувати те, чого насправді давно чекалося
09.06.22
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Дискурси