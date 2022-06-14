Любов, яку ми зустріли в Литві й у храмах Риги, я ще бачила в Польщі.

Наталія Половинка

Зрозуміла, як це бути волонтером чи воїном – без сну, постійно включений і одночасно натхненний. Така поміч до тебе йде, що ти весь час радісний, бадьорий і світишся. … І такі люди йдуть назустріч!