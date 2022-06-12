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Трійця (Зелені свята)
Неділя, Червень 12, 2022 - 11:00
До теми
108-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Слов’янському напрямку ворог веде штурм на Пасіку–Богородичне, має успіх, намагається закріпитися на околиці Богородичного; на Сіверськодонецькому – на Новотошківське–Оріхове, має частковий успіх в Оріховому. Тривають бої у Сіверськодонецьку.
11.06.22
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Україна
Втрачений мир душі
Аделіна Єфіменко
Першим героєм «Ja, Mai», 2022 став австрійський композитор Ґеорґ Фрідріх Гаас. Представник спектралізму, експериментатор мікроінтерваліки, панхроматики, обертонових рядів, він звукотворить стан людей, що переживають граничні ситуації. Гааса хвилюють екзистенційні теми: смерть, любов, родина, психологічні травми.
10.06.22
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Штука
107-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Бахмутському напрямку окупанти намагалися вести штурмові дії на Ниркове та Миколаївку, з втратами відійшли; пробували провести розвідку боєм на Нагірне і Берестове, відійшли; в наступі на Воздвиженку – Роти (20 км на південний схід від Бахмуту) ворог мав частковий успіх.
10.06.22
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Україна
Любов, яку ми зустріли в Литві й у храмах Риги, я ще бачила в Польщі.
Наталія Половинка
Зрозуміла, як це бути волонтером чи воїном – без сну, постійно включений і одночасно натхненний. Така поміч до тебе йде, що ти весь час радісний, бадьорий і світишся. … І такі люди йдуть назустріч!
09.06.22
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Штука
Ґенезис із духів
Алєксандра Зіньчук
Єпископам, світовим лідерам, суддям і неґоціаторам Urbi et Orbi на Трійцю післання – щоби приборкали кремлівські прагнення вигнати Шехіну зі світу цього
09.06.22
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Дискурси
«Зузани» від Зузани. Гаубиці та інша співпраця зі Словаччиною
Володимир В'ятрович
Про історичний шлях до збройної підтримки: як Словаччина допомагає Україні протягом років
09.06.22
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Україна
106-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вишукують слабкі місця в обороні Сіверськодонецька. Інтенсивно використовують артилерію, реактивні системи залпового вогню. Армія РФ намагалася атакувати Тошківку і Катеринівку, але під вогнем ЗСУ відступила.
09.06.22
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Україна
Короткий курс українофобії
Роксана Харчук
Він виявив нетерпимість до української незалежної держави і шовінізм щодо української мови. Світ Булгакова чорно-білий, без нюансів. Світ агітаційної, а не художньої літератури
08.06.22
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Штука