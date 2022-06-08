Найрозумніші і найсильніші знаходять щастя там, де інші знайшли б тільки катастрофу

Українці незламні — від УПА до Азовсталі

Володимир В‘ятрович

В 1952-му Василь Кук не знав, що боротьбу УПА визнають у незалежній українській державі. Він просто вірив і робив. Як робили ті, хто до останнього захищали Азовсталь. Ми здатні чинити опір в обставинах, коли інші здаються