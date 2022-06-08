Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Найрозумніші і найсильніші знаходять щастя там, де інші знайшли б тільки катастрофу
Ніцше
До теми
Крим очима галицького оглядача 140 років тому
Антон Божук
Виглядає, що кримська нотатка Василя Ільницького в «Зорі» 1882 року стала першим краєзнавчим репортажем про Крим в українській пресі
08.06.22
|
|
Минуле
Кольта бракує
Юрко ТИМЧУК
Кажуть, що на могилі найвідомішого американського полковника написано епітафію "Господь Бог створив людей, а полковник Кольт зробив їх рівними". Українцям має сподобатися Colt peacemaker, бо назва гарна й актуальна
07.06.22
|
|
Україна
Художні рефлексії сьогодення
Наталія ФЕДОРИШИН
Жорстока війна в Україні дала зрозуміти, наскільки незалежні мистецтво та культура необхідні для втілення демократії. Творчість кожного українського митця сьогодні потребує мистецького імунітету світу, щоб надійно протистояти викликам війни.
06.06.22
|
|
Штука
Час війни. Рефлексії... Діти
Наталя та Юстина Павлюк і Юрій Криворучко
У «Дзизі» відкрита виставка малюнків дітей війни… Кожен малюночок – як осколок: гарячий, пекучий, яскравий, болючий, разючий від вибуху однієї великої світлої душі невмирущого народу…
06.06.22
|
|
Галичина
Українці незламні — від УПА до Азовсталі
Володимир В‘ятрович
В 1952-му Василь Кук не знав, що боротьбу УПА визнають у незалежній українській державі. Він просто вірив і робив. Як робили ті, хто до останнього захищали Азовсталь. Ми здатні чинити опір в обставинах, коли інші здаються
06.06.22
|
|
Україна
Підліткові перформанси проти тривоги
ПОКАЖИ СЕБЕ / PERFORM YOURSELF – експериментальний мистецький проєкт для розширення можливостей українських підлітків (новоприбулих та місцевих), які виростали в умовах пандемії та загострення війни, і впродовж останніх років були і є обмежені у можливостях для самореалізації.
05.06.22
|
|
Штука
Сенс Батьківщини
Віталій Портников
Для імперіаліста батьківщиною є територія, завойована армією. Ми ніколи не переконаємо їх у протилежному. Ми можемо лише одне: вигнати їх із нашої землі
05.06.22
|
|
Дискурси
Лірика часу війни
Ґiнтарас Ґраяускас
Бачу в них не турботу про долю світу, а лиш такий собі глибоко прихований імперський расизм, турботу за свою дуже дорогоцінну шкуру. Либонь західна шкура цінніша за українську
04.06.22
|
|
Дискурси