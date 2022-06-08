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Геник Равський «Уривок I» з циклу Ілліада (2014)
головна
Геник Равський «Уривок I» з циклу Ілліада (2014)
Середа, Червень 8, 2022 - 11:00
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Кольта бракує
Юрко ТИМЧУК
Кажуть, що на могилі найвідомішого американського полковника написано епітафію "Господь Бог створив людей, а полковник Кольт зробив їх рівними". Українцям має сподобатися Colt peacemaker, бо назва гарна й актуальна
07.06.22
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Україна
Художні рефлексії сьогодення
Наталія ФЕДОРИШИН
Жорстока війна в Україні дала зрозуміти, наскільки незалежні мистецтво та культура необхідні для втілення демократії. Творчість кожного українського митця сьогодні потребує мистецького імунітету світу, щоб надійно протистояти викликам війни.
06.06.22
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Штука
Час війни. Рефлексії... Діти
Наталя та Юстина Павлюк і Юрій Криворучко
У «Дзизі» відкрита виставка малюнків дітей війни… Кожен малюночок – як осколок: гарячий, пекучий, яскравий, болючий, разючий від вибуху однієї великої світлої душі невмирущого народу…
06.06.22
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Галичина
Підліткові перформанси проти тривоги
ПОКАЖИ СЕБЕ / PERFORM YOURSELF – експериментальний мистецький проєкт для розширення можливостей українських підлітків (новоприбулих та місцевих), які виростали в умовах пандемії та загострення війни, і впродовж останніх років були і є обмежені у можливостях для самореалізації.
05.06.22
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Штука
Лірика часу війни
Ґiнтарас Ґраяускас
Бачу в них не турботу про долю світу, а лиш такий собі глибоко прихований імперський расизм, турботу за свою дуже дорогоцінну шкуру. Либонь західна шкура цінніша за українську
04.06.22
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Дискурси
Виставка резидентів «Робочої кімнати»
Серія робіт про війну та пережитий митцями досвід стала наслідком роботи резиденції «Робоча кімната». Уперше твори покажуть франківській публіці 4 червня, у приміщеннях галереї «Асортиментна кімната». Відео-перфоманси будуть демонструвати в Ляльковому театрі.
03.06.22
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Штука
Усвідомлення України
Микола Рябчук
Наш шлях від «нації нізвідки» до «стрижня європейської безпеки»
03.06.22
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Дискурси
Війна очима українських митців
Анастасія ЛУПАК
Виставка «The Captured House» у мистецькому арт-просторі Alte Münze в Берліні: 40 сучасних українських митців, які є очевидцями та учасниками війни, представили для європейського глядача близько 200 робіт, що дають змогу поринути в реальність гуманітарної катастрофи в Україні, спричиненої російським нападом.
03.06.22
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Штука