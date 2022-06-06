Життя - це чудо, але чудес воно не творить

Підліткові перформанси проти тривоги

ПОКАЖИ СЕБЕ / PERFORM YOURSELF – експериментальний мистецький проєкт для розширення можливостей українських підлітків (новоприбулих та місцевих), які виростали в умовах пандемії та загострення війни, і впродовж останніх років були і є обмежені у можливостях для самореалізації.