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100 днів війни. Знимка 24 лютого.2022
П'ятниця, Червень 3, 2022 - 10:15
До теми
Виставка резидентів «Робочої кімнати»
Серія робіт про війну та пережитий митцями досвід стала наслідком роботи резиденції «Робоча кімната». Уперше твори покажуть франківській публіці 4 червня, у приміщеннях галереї «Асортиментна кімната». Відео-перфоманси будуть демонструвати в Ляльковому театрі.
03.06.22
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Штука
Війна очима українських митців
Анастасія ЛУПАК
Виставка «The Captured House» у мистецькому арт-просторі Alte Münze в Берліні: 40 сучасних українських митців, які є очевидцями та учасниками війни, представили для європейського глядача близько 200 робіт, що дають змогу поринути в реальність гуманітарної катастрофи в Україні, спричиненої російським нападом.
03.06.22
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Штука
Arte.tv: «Опера на війні»
На франко-німецькому культурному телеканалі Arte.tv відбулася світова прем’єра документального фільму «Un opéra dans la guerre | Опера на війні» про діяльність Львівської національної опери під час війни.
02.06.22
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Штука
Україна без кардинала
Томаш Достатні
Нині, коли в Україні війна, найкращий момент номінувати архієпископа Шевчука кардиналом. Відсутність номінації сприймається як результат впливу московського лобі у Ватикані
01.06.22
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Дискурси
«Мельпомена Таврії» у Львові
Театри України та країн Європи долучаються до участі в легендарному Міжнародному театральному форумі «Мельпомена Таврії» в умовах війни: Міжнародний фестиваль таки відбудеться і триватиме від 10 по 19 червня 2022 р. у Львові.
01.06.22
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Штука
Що Америка буде і не буде робити в Україні
Джозеф Р. Байден
Бути нині поруч з Україною – це не просто правильно, це в американських життєво важливих національних інтересах
01.06.22
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Дискурси
Черешні з Мелітополя
Наталія ФЕДОРИШИН
Величезні руїни української промисловості, а ще більші — українських душ. Росіяни вкрали у нас молекули звичного побуту, з яких, власне, складається повноцінне життя.
31.05.22
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Галичина
Подія оперного фестивалю в Роттердамі
Автори опери «Chornobyldorf», яка увійшла в топ-6 світових музично-театральних перформансів, після перших виступів у межах європейського туру діляться враженнями: як іноземна публіка сприйняла оперу та як реагує на те, що команда працює в умовах війни.
31.05.22
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Штука