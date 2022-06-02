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Вознесіння Господнє
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Вознесіння Христа. Джотто ді Бондоне. Капелла Скровені в місті Падуя
Четвер, Червень 2, 2022 - 11:00
До теми
«Мельпомена Таврії» у Львові
Театри України та країн Європи долучаються до участі в легендарному Міжнародному театральному форумі «Мельпомена Таврії» в умовах війни: Міжнародний фестиваль таки відбудеться і триватиме від 10 по 19 червня 2022 р. у Львові.
01.06.22
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Штука
Що Америка буде і не буде робити в Україні
Джозеф Р. Байден
Бути нині поруч з Україною – це не просто правильно, це в американських життєво важливих національних інтересах
01.06.22
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Дискурси
Подія оперного фестивалю в Роттердамі
Автори опери «Chornobyldorf», яка увійшла в топ-6 світових музично-театральних перформансів, після перших виступів у межах європейського туру діляться враженнями: як іноземна публіка сприйняла оперу та як реагує на те, що команда працює в умовах війни.
31.05.22
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Штука
97-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля ворог зосереджує в районі Сіверськодонецька, веде там та на 20 км південніше, в Тошківці, штурмові дії. На Бахмутському напрямку він веде бої в районах Золотого, Комишувахи, Ниркового, Берестового, Покровського, Доломітного. Успіху не має.
31.05.22
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Україна
Цифри і втрати
Андрій ЛЮБКА
Влада добре робить, що не публікує офіційну статистику наших втрат. У нас немає іншого виходу, ми мусимо битися, і жодна статистика нас не зупинить
30.05.22
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Дискурси
Черговий кінець історії
Юрко ТИМЧУК
Колись новий Фукуяма пояснить простим смертним, що ж саме відбувалося в період, коли кінцеву точку соціокультурної еволюції людства було вже пройдено. А поки що "маємо те, що маємо"
30.05.22
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Україна
«За нашу і вашу свободу»
Володимир В'ятрович
Сподіваюся, нинішня співпраця, оперта на розумінні важкої історії, буде міцнішою, ніж у попередньому столітті, і ми врешті спільно поставимо крапку в існуванні Російської імперії.
30.05.22
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Україна
Сльози святого Климента
Віталій Портников
Українська віра у майбутнє та готовність за це майбутнє боротися змінює світ.
29.05.22
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Дискурси