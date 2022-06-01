День захисту дітей

Подія оперного фестивалю в Роттердамі

Автори опери «Chornobyldorf», яка увійшла в топ-6 світових музично-театральних перформансів, після перших виступів у межах європейського туру діляться враженнями: як іноземна публіка сприйняла оперу та як реагує на те, що команда працює в умовах війни.