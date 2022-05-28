Щоб дарувати світло іншим, треба носити сонце в собі

9 п’єс про війну в театрі, що став бомбосховищем

Нові реалії народжують нові тексти і ці тексти почув уже весь світ. Українські драматурги вже третій місяць розповідають правду світові та реальні історії українців, фіксують знакові події і описують достовірні емоції, переводячи їх у площину театру. Прийшла черга прочитати їх у Києві.