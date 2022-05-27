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Іван Франко
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День пам'яті Івана Франка
П'ятниця, Травень 27, 2022 - 23:45
До теми
9 п’єс про війну в театрі, що став бомбосховищем
Нові реалії народжують нові тексти і ці тексти почув уже весь світ. Українські драматурги вже третій місяць розповідають правду світові та реальні історії українців, фіксують знакові події і описують достовірні емоції, переводячи їх у площину театру. Прийшла черга прочитати їх у Києві.
27.05.22
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Штука
Поезія в час війни
Тарас Пастух
Це голос, що йде з глибин – мови, яка пропонує особливий спосіб бачення світу, культурних особливостей та універсалій, відчуття особистої гідності та поцінування свободи. Цей голос промовляє про те, що власне і хоче «денацифікувати» Путін.
27.05.22
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Штука
Вікторія Лук’янець і «Лятошинський тріо»: концертний тур Європою
Популяризуючи твори українських композиторів, «Лятошинський тріо» поширює знання про українське мистецтво, а ще на провідних європейських музичних сценах чинить опір російській агресії, яка обрала мистецтво адвокатом своїх злочинів і підступно ввела в оману весь світ.
26.05.22
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Штука
92-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог намагається відновити наступ на Слов’янськ, взяти під повний контроль Лиман, безуспішно пробував наступати на Комишуваху, Липове і Нагірне (Бахмутський напрямок), Красногорівку, Кам’янку, Авдіївку та Піски (Авдіївський напрямок) та Золоту Ниву (Новопавлівський напрямок)
26.05.22
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Україна
Дивімось фільм: підтримуймо Харків!
28 травня о 18:30 Шкільний театр УКУ «На Симонових стовпах» спільно з харківським актором Миколою Набокою кличуть на благодійний перегляд фільму «Що нам робити з цими будівлями?», щоб допомогти волонтерському центру «Культурний шок» у Харкові.
25.05.22
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Штука
Мова на задвірках
Юрій Винничук
Нам брехали всі ці роки про українські школи по всій Україні. А в результаті бачимо безліч дітей зі сходу, які не розмовляють українською
25.05.22
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Дискурси
Конструювання національного міста: випадок Львова
Ярослав Грицак
Аналіз першої постсовєцької – та попередніх австрійської, польської, німецької та совєцької – хвиль перейменувань вулиць Львова.
25.05.22
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Минуле
91-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог активізувався на Лиманському напрямку, також веде наступ на Сіверськодонецьк та на Бахмутському напрямку в районі Комишувахи, Яковлівки і Троїцького. На Харківському напрямку ворог здійснив чергову спробу наступу в напрямку Тернової, успіху не мав.
25.05.22
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Україна