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Лисичанськ-Бахмут
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Дорога Лисичанськ-Бахмут. 23 травня 2022 року. Фото: Aris Messinis
Четвер, Травень 26, 2022 - 09:45
До теми
Музейна спадщина як ніколи на часі
Наталія ФЕДОРИШИН
Росіяни нині цілеспрямовано руйнують наші музеї, палять українські книжки, аби казати, що у нас нема своєї історії. Це спланований геноцид української нації. Зберегти українську культуру та історію – одна з найважливіших складових теперішньої війни.
24.05.22
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Штука
Тільки віспи бракувало
Юрко ТИМЧУК
Вершники Апокаліпсису мутують, гібридизують і готові до "гри в довгу". Іван Богослов або не все знав достеменно, або не все сказав у шостій главі свого Одкровення.
24.05.22
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Україна
Чому Європа геджує свою підтримку України
Ральф Ґерт Шельгаммер
Париж і Берлін стурбовані тим, що вступ України в ЄС може призвести до створення конкуруючої осі Варшава-Київ
23.05.22
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Дискурси
Українці — народ-військо
Володимир В‘ятрович
Ця війна — народна війна за незалежність, бо російській армії протистоїть весь український народ. Збіговисько найманців та мародерів з Росії не спроможне перемогти його.
23.05.22
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Україна
89-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог здійснює підготовку до відновлення наступу на Слов’янському напрямку, здійснив спробу наступу на Довгеньке, на Сіверськодонецькому напрямку – на Тошківку, на Бахмутському – у районі Олександропілля, Липового та Трипілля. Успіху не має.
23.05.22
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Україна
Шинель Штірліца
Віталій Портников
Для Путіна і йому подібних «Сімнадцять миттєвостей» були реабілітацією нацизму – «нацизм із людським обличчям» подобався їм більше за «соціалізм із людським обличчям»
22.05.22
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Дискурси
88-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни навалюються на українські позиції на Донеччині, аби оточити через фланг підрозділи Збройних Сил України у Сіверськодонецьку та Лисичанську. На всій фронтовій лінії тривають масивні авіаційні й артилерійські обстріли.
22.05.22
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Україна
Глаголична меса
Василь МАХНО
Якщо з кирилицею більш-менш зрозуміло, то, можливо, древніша абетка, глаголиця, містить в собі якусь таємницю
21.05.22
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Дискурси