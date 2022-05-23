Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Прийняти темп природи: її таємниця - терпіння
Ральф Волдо Емерсон
До теми
Українці — народ-військо
Володимир В‘ятрович
Ця війна — народна війна за незалежність, бо російській армії протистоїть весь український народ. Збіговисько найманців та мародерів з Росії не спроможне перемогти його.
23.05.22
|
|
Україна
89-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог здійснює підготовку до відновлення наступу на Слов’янському напрямку, здійснив спробу наступу на Довгеньке, на Сіверськодонецькому напрямку – на Тошківку, на Бахмутському – у районі Олександропілля, Липового та Трипілля. Успіху не має.
23.05.22
|
|
Україна
88-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни навалюються на українські позиції на Донеччині, аби оточити через фланг підрозділи Збройних Сил України у Сіверськодонецьку та Лисичанську. На всій фронтовій лінії тривають масивні авіаційні й артилерійські обстріли.
22.05.22
|
|
Україна
Глаголична меса
Василь МАХНО
Якщо з кирилицею більш-менш зрозуміло, то, можливо, древніша абетка, глаголиця, містить в собі якусь таємницю
21.05.22
|
|
Дискурси
Петра Прохазкова: Безнадійно очікувати змін в російському суспільстві
Радомир Мокрик
Щиро кажучи, байдуже, що вже буде з самою Росією – лиш би вона не загрожувала навколишньому світові
21.05.22
|
|
Україна
Нордична українізація
Юрій Андрухович
Цікаво, чи після свого вже недалекого й такого блискавичного вступу до НАТО Швеція та Фінляндія подякують Україні? І росії, але якось по-іншому
20.05.22
|
|
Дискурси
Я точно повернуся сюди
Роман
Я жахнувся своїх думок. Іноді мене веселило, коли поряд об землю розбивався ворожий снаряд, а іноді я жахався, пригадуючи собі, що люблю життя і не планую наразі вмирати.
20.05.22
|
|
Україна
86-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російська армія посилює наступ у напрямку Сіверськодонецька і Лисичанська. На Харківщині росіяни силкуються повернутися на відвойовані українськими Збройними Силами території. У прикордонних поселеннях РФ почали рити окопи.
20.05.22
|
|
Україна