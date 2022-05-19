ChemiS-мурал

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Мурал ChemiS. Прага. 2022 рік
Четвер, Травень 19, 2022 - 10:30
До теми
84-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росія випробовує нові напрямки атаки у районі Сіверськодонецька та Слов'янська. Армія РФ прагне порушити цільність української оборони на березі Сіверського Дінця і розбити її на кластери. Водночас активізувалася російська група на півдні Донеччини.
18.05.22
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Україна
На межі чужої мови
Олена Лисенко
Побачила текст Дмитра Качмара кілька років тому в інстаграмі, сторінку автора детально дослідила, виявилося – одесит. Чітка громадянська позиція читалася у кожному тексті. Я видихнула – наш. Він дав чітко зрозуміти усім – переходжу на українську.
17.05.22
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Штука
Майже без політики
Юрко ТИМЧУК
Про футбол, який "поза політикою", згадають у червні, коли збірна України пробиватиметься на Чемпіонат світу. Поки що про інші "пози політики"
17.05.22
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Україна
Від цинку до поліетилену
Андрій Бондар
Афганістан дав свою відповідь російському солдатові. Й Україна обов’язково дасть. І він, як завжди, не почує. Бо цинкова труна погано пропускає звуки. Як і поліетилен
16.05.22
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Дискурси
Високе, вічне, націоналістичне
Ростислав Держипільський
Відколи 2008 року я очолив театр, у нас була чітка патріотична позиція. Я не боявся і мені не було соромно, коли закидали, що ми націоналістичний театр. Зараз це чітко зрозуміло: мистецтво має бути не тільки високим і вічним, а й націоналістичним.
16.05.22
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Штука
Авторитарна «демократія» від Сталіна до Путіна
Володимир В'ятрович
Попри брутальне порушення всіх міжнародно-правових норм і навіть правил ведення війни, для Кремля важливо оформити свої дії у псевдодемократичні процедури
16.05.22
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Україна
До батьків Софії
Одне зі свідчень солідарного ставлення поляків до українців, які тікають від жахіть російського вторгнення. Солідарного ставлення мешканців різних європейських країн. Країн на різних континентах
15.05.22
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Україна
Буряти імперських війн
Віталій Портников
Буряту не потрібна українська земля. Ми ж точно знаємо, кому вона потрібна. Тим більше, що до 1991 року ми всі були бурятами. Бурятами імперських воєн
15.05.22
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Дискурси