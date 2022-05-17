Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Азовсталь-евакуація
головна
Українських бійців вивозять з «Азовсталі». 16 травня 2022 року. Фото Reuters
Вівторок, Травень 17, 2022 - 11:45
До теми
Високе, вічне, націоналістичне
Ростислав Держипільський
Відколи 2008 року я очолив театр, у нас була чітка патріотична позиція. Я не боявся і мені не було соромно, коли закидали, що ми націоналістичний театр. Зараз це чітко зрозуміло: мистецтво має бути не тільки високим і вічним, а й націоналістичним.
16.05.22
|
|
Штука
До батьків Софії
Одне зі свідчень солідарного ставлення поляків до українців, які тікають від жахіть російського вторгнення. Солідарного ставлення мешканців різних європейських країн. Країн на різних континентах
15.05.22
|
|
Україна
81-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни посилюють натиск на українські позиції на Донбасі. Мета РФ – оточити українців у районі Лисичанська і Сіверськодонецька. Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні визнав певні успіхи ворога на бахмутському напрямку.
15.05.22
|
|
Україна
Християнство на ІІІ світовій війні
Томаш Галік
Україна підписує вступ до ЄС власною кров'ю. Сьогодні вона є «більш європейською», ніж багато країн, які знаходяться «в серці Європи».
14.05.22
|
|
Дискурси
Довічна потреба музики
Володимир Сивохіп
Львівська філармонія в умовах воєнного стану презентує 41-у едицію Міжнародного фестивалю «Віртуози». Він пройде з 20 по 29 травня наживо та онлайн. Кошти від продажу квитків буде передано на потреби ЗСУ, а благодійні пожертви з онлайн-трансляцій спрямовано на підтримку музикантів, які залишаються в Україні.
14.05.22
|
|
Штука
Про націоналізм і денацифікацію
Михайло САВЧИН
Націоналістичний дискурс є дзеркальним процесом фрустрації на нереалізованість національного. Теперішня московія тут потрапила у сенсову рогачку: як продукт подвійної фрустрації, вона наклала відповідні смислові конструкції на Україну.
13.05.22
|
|
Україна
Картярська манія в Галичині
Юрій Винничук
За бабці Австрії в Галичині набули поширення ігри в карти, які прийшли до нас разом з австріяками
13.05.22
|
|
Дискурси
Слухати тілом
Микола Набока
Осмислення фізичного театру в українському театральному просторі вповні не відбулося ще й досі. Хоча в українській візуальній культурі інструментарій фізичного театру самобутньо осмислював і активно впроваджував у практику театру ще Лесь Курбас.
13.05.22
|
|
Штука