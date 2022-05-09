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Скрізь дивися подвійно: одне бери в душу, а друге — у розум
Сковорода
До теми
Каміння Неборака
Олександр Вільчинський
Про щось таке думалося ще торік до його 60-річчя, але написалося ось аж тепер. Вже до цього його дев’ятого травня. Бо ж 9-те не тому що..., а тому, що це день його народження.
09.05.22
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Штука
На розі Марконі і Черчилля
Роман Трифонов
Одним із найважливіших наслідків мала б стати «вестернізація» нашого ментального простору
08.05.22
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Дискурси
Протоколи кремлівських мудреців
Віталій Портников
Ми більше ні в кого не питаємо дозволу, якими нам бути. Ось що таке Україна. Ось чому «кремлівські мудреці» її так ненавидять
08.05.22
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Дискурси
Папа Франціск: PRO і CONTRA
Яцек Жаковський vs Моніка Олєйнік
Звідки взявся цей наїзд на Папу? "Адже він однозначно засуджує спричинену Росією війну"
07.05.22
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Дискурси
Імперія завдає удару у відповідь. Війни Росії
Володимир В'ятрович
Кінець будь-якої війни для Росії – це початок підготовки до наступної. Так триватиме доти, доки світ не буде звільнено від Російської імперії
07.05.22
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Україна
«Валькірія» у Штуттґарті
Аделіна Єфіменко
Бентежний післясмак нової штуттґартської «Валькірії» спонукає до дискусій. У кулуарних розмовах з учасниками і гостями оперної продукції дискутувалося, однак, не про спасіння Ваґнера, Вотана і Брунгільди, а про перемогу України.
06.05.22
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Штука
Балада про солдатика
Юрій Андрухович
Чи Рома Акімов читав Достоєвського? А при чім тут Достоєвський? Та ні при чім. Сказано ж: коли говорять пушкі, Пушкін міг би й помовчати
06.05.22
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Дискурси
Буде нам з тобою що згадати
Тарас Прохасько
Мімі оповідала нам тільки історії двох ґатунків – про свої п'ять років і про нашу Європу, в якій вже кілька тисяч років відбуваються подібні історії
05.05.22
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Дискурси