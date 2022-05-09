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Нікіта Тітовголовна

Нікіта Тітов

Понеділок, Травень 9, 2022 - 10:00

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На розі Марконі і Черчилля
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Одним із найважливіших наслідків того прориву, який відбувся у взаєминах України і Заходу, мала б стати «вестернізація» нашого ментального простору
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Звідки взявся цей наїзд на Папу? "Адже він однозначно засуджує спричинену Росією війну" і "просить, щоб Путін відчинив йому двері"
07.05.22 | | Дискурси
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пробилися перші нарциси жовті як зграйка гусят -світлом благеньким накрилися – -перший весняний десант
07.05.22 | | Дискурси
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Грядуща «битва» за нову концепцію України
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05.05.22 | | Україна
...Щоб відрізнити добро від зла, правильне від облудного
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