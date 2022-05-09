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Нікіта Тітов
Понеділок, Травень 9, 2022 - 10:00
До теми
На розі Марконі і Черчилля
Роман Трифонов
Одним із найважливіших наслідків того прориву, який відбувся у взаєминах України і Заходу, мала б стати «вестернізація» нашого ментального простору
08.05.22
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Дискурси
Папа Франціск: PRO і CONTRA
Яцек Жаковський vs Моніка Олєйнік
Звідки взявся цей наїзд на Папу? "Адже він однозначно засуджує спричинену Росією війну" і "просить, щоб Путін відчинив йому двері"
07.05.22
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Дискурси
Про весну
Василь МАХНО
пробилися перші нарциси жовті як зграйка гусят -світлом благеньким накрилися – -перший весняний десант
07.05.22
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Дискурси
«Валькірія» у Штуттґарті
Аделіна Єфіменко
Бентежний післясмак нової штуттґартської «Валькірії» спонукає до дискусій. У кулуарних розмовах з учасниками і гостями оперної продукції дискутувалося, однак, не про спасіння Ваґнера, Вотана і Брунгільди, а про перемогу України.
06.05.22
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Штука
Буде нам з тобою що згадати
Тарас Прохасько
Мімі оповідала нам тільки історії двох ґатунків – про свої п'ять років і про нашу Європу, в якій вже кілька тисяч років відбуваються подібні історії
05.05.22
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Дискурси
Витривалість у резилієнтності
Олег Романчук
Про те, як берегти і плекати психологічну стійкість в умовах тривалої війни
05.05.22
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Галичина
Грядуща «битва» за нову концепцію України
Марко Роберт Стех
Справжня «війна» за зміну поглядів на українську історію і культуру та місце українців у світі почнеться щойно після нашої перемоги у конкретній війні на полі бою
05.05.22
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Україна
...Щоб відрізнити добро від зла, правильне від облудного
Сервер Мустафаєв—Мирослав Маринович
Епістолярій в часі війни: листування Мирослава Мариновича з російським політв'язнем, кримськотатарським журналістом і правозахисником Сервером Мустафаєвим
05.05.22
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Україна