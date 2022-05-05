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Передова-цуцики
головна
Передова. 29 квітня 2022 року. Фото: Сергій Нужненко
Четвер, Травень 5, 2022 - 10:15
До теми
Відчуваю себе частиною української нації
Микита Тітов
Найціннішим для мене є те, що через малюнки і плакати, які публікую в мережі, відчуваю величезну підтримку. Чимало людей є моїми однодумцями, які масово поширюють мої роботи між собою. Я ж лише об'єдную нашу спільну думку в образ.
05.05.22
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Штука
Після російської війни. Сильніші Україна та Захід
Курт Волкер
Попереду довгі, важкі та смертельні дні й тижні, але ми вже можемо з упевненістю заявити, що Україна переможе. Якою вона буде по війні?
04.05.22
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Дискурси
Включення раціо
Юрко ТИМЧУК
"Make love, not war" – то емоційно, цьоматільно і залишилося у Вудстоку. Тепер актуальніший населений пункт – Рамштайн. Там лапок індиків немає, тільки прагматика для того, щоб вижити.
03.05.22
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Україна
Оголений прийом
Андрій Бондар
Пушкіним мітили Україну безжально і принципово. Пушкін – це «їхнє все», і вони разом із ним – і мертві, й мертво-живі, і мертвонароджені.
02.05.22
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Дискурси
Не дамо Росії перекласти злочини на нас
Володимир В'ятрович
Росія нині використовує ту саму цинічну брехню, ті самі звинувачення захисників народу у злочинах, які свідомо сама чинить, що й 40-х роках минулого століття.
02.05.22
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Україна
Країна переможців
Віталій Портников
Українці більше не хочуть жити у країні переможених. І наша країна переможців стане країною тих, хто переміг у боротьбі за свободу та національну незалежність
01.05.22
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Дискурси
67-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупант проводить наступальні дії у напрямках Ізюм–Барвінкове та Ізюм–Слов’янськ. На Лиманському напрямку пробує наступати на Кримки й Олександрівку, на Попаснянському напрямку – на Новотошківське–Оріхове, на Курахівському – на Оленівку–Новомихайлівку.
01.05.22
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Україна
66-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Слобожанському ворог намагався вести наступ у напрямку Сулигівки і Довгенького, на Лиманському – Ямполя, Озерного, Лиману, на Сіверськодонецькому – Рубіжного, Попаснянському – біля Калинового, Попасної, на Курахівському – Оленівки та Новомихайлівки. Успіху не має.
30.04.22
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Україна