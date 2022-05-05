Передова-цуцики

Відчуваю себе частиною української нації

Микита Тітов

Найціннішим для мене є те, що через малюнки і плакати, які публікую в мережі, відчуваю величезну підтримку. Чимало людей є моїми однодумцями, які масово поширюють мої роботи між собою. Я ж лише об'єдную нашу спільну думку в образ.