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Євген Лисик «Завіса Сотворення світу» (1976)
головна
Євген Лисик «Завіса Сотворення світу» (1976)
Середа, Травень 4, 2022 - 00:45
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Включення раціо
Юрко ТИМЧУК
"Make love, not war" – то емоційно, цьоматільно і залишилося у Вудстоку. Тепер актуальніший населений пункт – Рамштайн. Там лапок індиків немає, тільки прагматика для того, щоб вижити.
03.05.22
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Україна
Країна переможців
Віталій Портников
Українці більше не хочуть жити у країні переможених. І наша країна переможців стане країною тих, хто переміг у боротьбі за свободу та національну незалежність
01.05.22
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Дискурси
67-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупант проводить наступальні дії у напрямках Ізюм–Барвінкове та Ізюм–Слов’янськ. На Лиманському напрямку пробує наступати на Кримки й Олександрівку, на Попаснянському напрямку – на Новотошківське–Оріхове, на Курахівському – на Оленівку–Новомихайлівку.
01.05.22
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Україна
Повне побєдобєсіє
Ігор МЕДВІДЬ
Жодне інше свято так не відображає психології колективного «русского міра». У ньому вся його квінтесенція. У ньому вся повнота «загадочной русской души». У ньому повне побєдобєсіє
30.04.22
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Дискурси
Читання в Нью-Джерзі
Василь МАХНО
кожна квітка тримається на стеблі і тонкий голосок на цілу Україну підставляє плече тій червоній калині і як може підносить її від землі
30.04.22
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Дискурси
66-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Слобожанському ворог намагався вести наступ у напрямку Сулигівки і Довгенького, на Лиманському – Ямполя, Озерного, Лиману, на Сіверськодонецькому – Рубіжного, Попаснянському – біля Калинового, Попасної, на Курахівському – Оленівки та Новомихайлівки. Успіху не має.
30.04.22
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Україна
Крихкий світ Великодня воєнного часу
Оксана Левицька
Наша традиційна культура витримала усі лихоліття минулих століть, але вистояла, щоб тривати й бути тим, що робить нас українцями, тому нам треба берегти крихкий світ прадавніх великодніх святкувань як тверду й непохитну основу українства.
29.04.22
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Штука
65-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Битва за Донбас залишається основним стратегічним напрямом Росії. Бої були особливо важкими в районі Лисичанська та Сіверськодонецька. Утім через сильний опір України територіальні здобутки Росії є обмеженими і досягаються ціною великих втрат.
29.04.22
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Україна