Євген Лисик «Завіса Сотворення світу» (1976)

Крихкий світ Великодня воєнного часу

Оксана Левицька

Наша традиційна культура витримала усі лихоліття минулих століть, але вистояла, щоб тривати й бути тим, що робить нас українцями, тому нам треба берегти крихкий світ прадавніх великодніх святкувань як тверду й непохитну основу українства.