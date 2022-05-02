Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
flag
головна
Акція проти російської агресії у Польщі. Фото Getty Images
Понеділок, Травень 2, 2022 - 10:00
До теми
67-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупант проводить наступальні дії у напрямках Ізюм–Барвінкове та Ізюм–Слов’янськ. На Лиманському напрямку пробує наступати на Кримки й Олександрівку, на Попаснянському напрямку – на Новотошківське–Оріхове, на Курахівському – на Оленівку–Новомихайлівку.
01.05.22
|
|
Україна
Повне побєдобєсіє
Ігор МЕДВІДЬ
Жодне інше свято так не відображає психології колективного «русского міра». У ньому вся його квінтесенція. У ньому вся повнота «загадочной русской души». У ньому повне побєдобєсіє
30.04.22
|
|
Дискурси
66-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Слобожанському ворог намагався вести наступ у напрямку Сулигівки і Довгенького, на Лиманському – Ямполя, Озерного, Лиману, на Сіверськодонецькому – Рубіжного, Попаснянському – біля Калинового, Попасної, на Курахівському – Оленівки та Новомихайлівки. Успіху не має.
30.04.22
|
|
Україна
Крихкий світ Великодня воєнного часу
Оксана Левицька
Наша традиційна культура витримала усі лихоліття минулих століть, але вистояла, щоб тривати й бути тим, що робить нас українцями, тому нам треба берегти крихкий світ прадавніх великодніх святкувань як тверду й непохитну основу українства.
29.04.22
|
|
Штука
65-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Битва за Донбас залишається основним стратегічним напрямом Росії. Бої були особливо важкими в районі Лисичанська та Сіверськодонецька. Утім через сильний опір України територіальні здобутки Росії є обмеженими і досягаються ціною великих втрат.
29.04.22
|
|
Україна
До тебе, люба річечко
Тарас Прохасько
Випалена земля, яка завжди була ідеалом русскої стратегії, передбачає, в тому числі, тотальне знищення ландшафтів
28.04.22
|
|
Дискурси
Виставка Петра Сметани у Венеції
Галерея «Зелена канапа» представляє виставку львівського художника Петра Сметани в рамках проєкту Європейського культурного центру ECC–Personal Structure у Венеції під час 59-тої Венеційської бієнале з 23 квітня до 27 листопада 2022 року.
28.04.22
|
|
Штука
Війни модерної доби та російсько-українська війна
Ярослав Грицак
Є війни між ліберальною демократією та країнами другого і третього світу – але немає випадків, коли б ліберальні демократії воювали між собою. Це є одним із розв’язків подолання війни
28.04.22
|
|
Галичина