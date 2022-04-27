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Богдан Рибка
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Богдан Рибка, 20.04.53–25.04.22 (фраґмент картини Юрка Коха «Богемна ідилія»)
Середа, Квітень 27, 2022 - 12:30
До теми
(Не)мирний атом
Олександра НЕСП'ЯК
Фактори ураження землі та променевої хвороби не зупинили введення російських військ у зону відчуження – як і 36 років тому факт поширення радіації не зупинив радянську владу від проведення велелюдної демонстрації.
26.04.22
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Україна
Десь закінчилася війна
Юрко ТИМЧУК
Оптимізм демократичний до непристойності, він притаманний праведникам і грішним, йому по цимбалах раси і віросповідання. Трохи, правда, прикро, що оптимістами можуть бути як люди, так і істоти
26.04.22
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Україна
Апофеоз війни
Віталій Портников
Національними ідеями Росії завжди були навіть не імперія і велич, а смерть і брехня – тому дії Путіна й викликають таке захоплення у його співвітчизників
25.04.22
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Дискурси
«Stabat Mater» у Львівській опері
Вони любили життя і творчість навколо, слідкували за афішами та в жодному разі не пропустили б новинки в улюбленому театрі, вони теж мали б бути у залі, але їхні крісла залишилися порожніми, прикрашеними лише символічним квитком та квітами...
23.04.22
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Штука
Історія “Червоної калини” — історія народу
Володимир В'ятрович
Пісня часів козаччини 17-го століття, записана в епоху національного відродження у 19-му, оброблена в часи української революції на початку 20-го робить нас сильними у 21-му
23.04.22
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Україна
Обличчя «большой страны»: російський павільйон Венеційської бієнале
Наталія ФЕДОРИШИН
Історія про будівництво російського павільйону за гроші українця та конфузи, з цим пов'язані. В ній єство росіян всіх часів
22.04.22
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Минуле
Напівсахаров. Напівперемога
Юрій Андрухович
Щойно в місті запахло остаточною зачисткою решток російських назв, я подумав: тільки б не Сахарова... Може, розуму вистачить? Не вистачило
22.04.22
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Дискурси
Доколи писанки – дотоді Світ
Юлія ОВСЯНИК
Я в це вірю. У свою Україну, свою справу, свою писанку. Це не просто гарний декоративний малюнок. Ти пишеш конкретні знаки, символи і даруєш конкретній людині.
22.04.22
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Галичина