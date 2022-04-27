«Газпром» припинив постачати газ до Польщі та Болгарії.

Обидві країни відмовилися платити за російський газ рублями.

РАТ «Газпром» повідомив, що повністю призупинив постачання газу до Болгарії та Польщі у зв'язку з відмовою країн платити за паливо в рублях. Представники російського газового велетня також попередили, що за несанкціонованого відбору російського газу з транзитних обсягів до третіх країн постачання для транзиту буде скорочено на цей обсяг. Про це повідомило болгарське видання Dnes. І Польща, і Болгарія потрапили до російського списку недружніх країн, зобов'язаних платити за паливо в рублях.

«Болгарія вже розплатилася за постачання російського газу у квітні, і припинення подачі палива рівносильне порушенню чинного контракту з "Газпромом"», – заявив міністр енергетики Болгарії Александер Ніколов у середу, 27 квітня. За його словами, Софія має намір дотримуватися лінії Єврокомісії, яка закликала країни-члени ЄУ не розплачуватись за російський газ у рублях , як того вимагає президент РФ Володимир Путін. «Оскільки всі торгові та юридичні зобов'язання дотримані, ясно, що на даний момент природний газ використовується скоріше як політична та економічна зброя у нинішній війні», – сказав Ніколов.

Раніше в міністерстві економіки Болгарії заявили, що Росія запропонувала країні платити за газ на умовах, які суперечать контракту та створюють «значні ризики для Болгарії, у тому числі здійснення платежів без гарантій отримання будь-яких постачань газу з російського боку.

Уповноважений польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наїмський (Piotr Naimski) заявив, що Польща вже підготувалася до диверсифікації джерел постачання газу та до отримання цієї сировини з різних напрямків. «Ще до запуску газогону Baltic Pipe ми зможемо захистити нашу економіку, захистити домогосподарства, людей і поляків від такого драматичного кроку Росії», – додав він. Наїмський запевнив, що поляки можуть відчувати себе в безпеці щодо доступу до газу. Він підкреслив, що всі споживачі газу в Польщі отримають його в тому ж обсязі, який отримували досі.

«Ми не піддамося російському газовому шантажу. Дії Путіна не вплинуть на домогосподарства та ситуацію в Польщі, – заявив, виступаючи в Сеймі, прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравєцький. Він запевнив, що країна готова до цього кроку – повідомило Polskie Radio24.

Тим часом російське державне інформаційне агентство ТАСС з покликом нібито на слова канцлера Австрії Карла Негаммера (Karl Nehammer) подало інформацію, що нібито Австрія та австрійська нафтогазова компанія OMV погодилися з умовами оплати російського газу в рублях. Утім досить оперативно австрійські ЗМІ опублікували спростування цієї інформації. Наразі на оплату російського газу в рублях у Європі погодилися Сербія та Угорщина.