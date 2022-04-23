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Сміливість - це не просто одна з чеснот, а форма кожної чесноти
Клайв Стейплз Льюїс
До теми
«Stabat Mater» у Львівській опері
Вони любили життя і творчість навколо, слідкували за афішами та в жодному разі не пропустили б новинки в улюбленому театрі, вони теж мали б бути у залі, але їхні крісла залишилися порожніми, прикрашеними лише символічним квитком та квітами...
23.04.22
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Штука
Історія “Червоної калини” — історія народу
Володимир В'ятрович
Пісня часів козаччини 17-го століття, записана в епоху національного відродження у 19-му, оброблена в часи української революції на початку 20-го робить нас сильними у 21-му
23.04.22
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Україна
Обличчя «большой страны»: російський павільйон Венеційської бієнале
Наталія ФЕДОРИШИН
Історія про будівництво російського павільйону за гроші українця та конфузи, з цим пов'язані. В ній єство росіян всіх часів
22.04.22
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Минуле
Напівсахаров. Напівперемога
Юрій Андрухович
Щойно в місті запахло остаточною зачисткою решток російських назв, я подумав: тільки б не Сахарова... Може, розуму вистачить? Не вистачило
22.04.22
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Дискурси
Доколи писанки – дотоді Світ
Юлія ОВСЯНИК
Я в це вірю. У свою Україну, свою справу, свою писанку. Це не просто гарний декоративний малюнок. Ти пишеш конкретні знаки, символи і даруєш конкретній людині.
22.04.22
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Галичина
Німці мають зрозуміти, що боялися свого відображення
Роман КЕЧУР
Німецький народ керується не виною, а недоусвідомленим почуттям страху
21.04.22
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Дискурси
Відбудова України: не піти шляхом модерністів
Йен ҐЕЛ
Зараз є той момент, коли можна переосмислити міське планування, аби майбутнє стало кращим за минуле й Україна перетворилась на одну з найкомфортніших країн для життя.
21.04.22
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Україна
Моє відчуття війни
Ігор Новицький
Кожен випадок лікування бойової травми очей залишає незгоєне враження. Але є кілька випадків, які ніколи не забудуться
21.04.22
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Галичина