Сміливість - це не просто одна з чеснот, а форма кожної чесноти

«Stabat Mater» у Львівській опері

Вони любили життя і творчість навколо, слідкували за афішами та в жодному разі не пропустили б новинки в улюбленому театрі, вони теж мали б бути у залі, але їхні крісла залишилися порожніми, прикрашеними лише символічним квитком та квітами...