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Ми скажемо всім, зокрема нашому ворогові: "Христос воскрес! Ми з України!"
Кир Святослав
До теми
Історія “Червоної калини” — історія народу
Володимир В'ятрович
Пісня часів козаччини 17-го століття, записана в епоху національного відродження у 19-му, оброблена в часи української революції на початку 20-го робить нас сильними у 21-му
23.04.22
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Україна
Обличчя «большой страны»: російський павільйон Венеційської бієнале
Наталія ФЕДОРИШИН
Історія про будівництво російського павільйону за гроші українця та конфузи, з цим пов'язані. В ній єство росіян всіх часів
22.04.22
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Минуле
Доколи писанки – дотоді Світ
Юлія ОВСЯНИК
Я в це вірю. У свою Україну, свою справу, свою писанку. Це не просто гарний декоративний малюнок. Ти пишеш конкретні знаки, символи і даруєш конкретній людині.
22.04.22
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Галичина
Відбудова України: не піти шляхом модерністів
Йен ҐЕЛ
Зараз є той момент, коли можна переосмислити міське планування, аби майбутнє стало кращим за минуле й Україна перетворилась на одну з найкомфортніших країн для життя.
21.04.22
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Україна
Моє відчуття війни
Ігор Новицький
Кожен випадок лікування бойової травми очей залишає незгоєне враження. Але є кілька випадків, які ніколи не забудуться
21.04.22
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Галичина
Орда? Ні, гірше орди
Юрій Винничук
Світ зараз жахається поведінки московитів на окупованих теренах. Але насправді світ давно знав, хто вони такі. Безліч іноземців давно вже все описали
20.04.22
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Дискурси
Україна скористається із ленд-лізу
Володимир В'ятрович
Як і вісім десятиліть тому, ця допомога може відіграти переломну роль у війні з нацистським режимом. Цього разу – російським нацистським.
20.04.22
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Україна
Дерусифікація свідомості
Тарас Радь
Українська нарація міського простору: відповідь на критику Івана Сварника пропозиції з дерусифікації урбанонімів Львова
20.04.22
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Галичина