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Неділя, Квітень 24, 2022 - 08:30
До теми
Обличчя «большой страны»: російський павільйон Венеційської бієнале
Наталія ФЕДОРИШИН
Історія про будівництво російського павільйону за гроші українця та конфузи, з цим пов'язані. В ній єство росіян всіх часів
22.04.22
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Минуле
Відбудова України: не піти шляхом модерністів
Йен ҐЕЛ
Зараз є той момент, коли можна переосмислити міське планування, аби майбутнє стало кращим за минуле й Україна перетворилась на одну з найкомфортніших країн для життя.
21.04.22
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Україна
Моє відчуття війни
Ігор Новицький
Кожен випадок лікування бойової травми очей залишає незгоєне враження. Але є кілька випадків, які ніколи не забудуться
21.04.22
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Галичина
Орда? Ні, гірше орди
Юрій Винничук
Світ зараз жахається поведінки московитів на окупованих теренах. Але насправді світ давно знав, хто вони такі. Безліч іноземців давно вже все описали
20.04.22
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Дискурси
Україна скористається із ленд-лізу
Володимир В'ятрович
Як і вісім десятиліть тому, ця допомога може відіграти переломну роль у війні з нацистським режимом. Цього разу – російським нацистським.
20.04.22
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Україна
Дерусифікація свідомості
Тарас Радь
Українська нарація міського простору: відповідь на критику Івана Сварника пропозиції з дерусифікації урбанонімів Львова
20.04.22
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Галичина
Діти війни
Андрій ЛЮБКА
Їм страшно, їм боляче, їм самотньо. Навіть тим, які ще не вміють говорити, бо вони вже всмоктали тривогу з молоком матері
19.04.22
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Дискурси
Медведчук vs "Москва"
Юрко ТИМЧУК
Після перемоги сучасні події обростуть валом фантастичних подробиць, з якими ознайомлюватися буде набагато цікавіше, ніж з інформацією, що близька до реальності.
19.04.22
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Україна