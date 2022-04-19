Харків-метро-11-04

Рятувати(ся) книжками

Роксолана Жаркова

Так багато недочитаних і непрочитаних книжок. І книги – це теж зброя. Тільки така, лагідна і тиха. І нею можна рятувати(ся) (а не вбивати!), захищати(ся) (а не чинити напади!). Нею можна відвойовувати голови і серця. Кожного дня і кожного століття.