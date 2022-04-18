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Синьо-жовтий прапор тріпотить навпроти зруйнованого будинку у Маріуполі
Понеділок, Квітень 18, 2022 - 14:15
До теми
Варшава — кардіограма
Анастасія Канарська
Варшава — кардіограма, червоною ниткою крізь моє серце. Це місто вміє сказати: — Coś pani zgubiła! — ?... — Uśmiech! І простягнути паперову хустинку, коли зовсім цього не очікуєш.
18.04.22
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Штука
Корисно пригадати УПА
Володимир В'ятрович
Кремль став заручником власної пропаганди. У цензурованій ними історії України не було сторінок, які б попередили російських солдатів, яке пекло чекає на них у разі вторгнення.
16.04.22
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Україна
Реальність війни і її фігуранти
Катерина Гладка
Жіноче самовідчуття, імпульс творити є тим тилом, в який захочеться повернутися. І якщо ми говоримо про відповідальність, то це також вона: триматися балансу, бути в порядку
15.04.22
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Україна
Токсичне ретро (3)
Юрко Кох
Третя папка "поступівських" колажів 2007–2017 років з вдячністю Творцеві Світу, що нашим ворогам він масово і завчасно відібрав розум
15.04.22
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Минуле
Рятувати(ся) книжками
Роксолана Жаркова
Так багато недочитаних і непрочитаних книжок. І книги – це теж зброя. Тільки така, лагідна і тиха. І нею можна рятувати(ся) (а не вбивати!), захищати(ся) (а не чинити напади!). Нею можна відвойовувати голови і серця. Кожного дня і кожного століття.
15.04.22
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Штука
Ворожіння на рядках
Тарас Прохасько
Є ще книжки, які комусь абсолютно необхідно спакувати, нехтуючи усім іншим, виявляється, не настільки життєво необхідним, покидаючи дім...
14.04.22
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Дискурси
Поневолений розум
Тоні Джадт
«Його основною характеристикою поневоленого інтелектуала є страх думати самостійно». Ці слова Чеслава Мілоша далі актуальні
14.04.22
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Дискурси
Страх, що надає крила
Олександр АВРАМЧУК
За страхом втрати і страхом потенційної небезпеки ми здобули вміння адаптуватися до нових умов і мобілізувати наш внутрішній ресурс, виходити із зони комфорту і дозволяти собі діяти у нетиповий спосіб
14.04.22
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Галичина