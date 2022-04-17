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Квітна неділя
Неділя, Квітень 17, 2022 - 09:00
До теми
Реальність війни і її фігуранти
Катерина Гладка
Жіноче самовідчуття, імпульс творити є тим тилом, в який захочеться повернутися. І якщо ми говоримо про відповідальність, то це також вона: триматися балансу, бути в порядку
15.04.22
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Україна
Токсичне ретро (3)
Юрко Кох
Третя папка "поступівських" колажів 2007–2017 років з вдячністю Творцеві Світу, що нашим ворогам він масово і завчасно відібрав розум
15.04.22
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Минуле
Поневолений розум
Тоні Джадт
«Його основною характеристикою поневоленого інтелектуала є страх думати самостійно». Ці слова Чеслава Мілоша далі актуальні
14.04.22
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Дискурси
Страх, що надає крила
Олександр АВРАМЧУК
За страхом втрати і страхом потенційної небезпеки ми здобули вміння адаптуватися до нових умов і мобілізувати наш внутрішній ресурс, виходити із зони комфорту і дозволяти собі діяти у нетиповий спосіб
14.04.22
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Галичина
Кухня волонтерська і біженська
Юрій Винничук
Про біженців зі сходу багато чого пишеться. Та галицька кухня для них незвична
13.04.22
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Дискурси
Гнів та ненависть до росіян
Ольга ПОПОВИЧ
До ворога можна мати повагу, якщо ворог поводить себе гідно. Але Росія завжди і тепер показує, що гідність – це не про неї, її основним знаряддям є брехня, жорстокість, зневага до іншого і ницість.
13.04.22
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Україна
Місто-фортеця, незламне місто, місто нескорених…
Володимир В‘ятрович
Навіщо нам совєтський штамп «місто-герой»? Не можна тягнути совєтські міфи в нашу справді героїчну реальність. В них немає і не може бути нічого справжнього. Нічого, за що варто чіплятись.
13.04.22
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Україна
Від Владивостока до Лісабона
Олександр БОЙЧЕНКО
Європа десятиліттями вкладала в Росію астрономічні суми, щоб та будувала руzzкій мір від Владивостока до Лісабона
12.04.22
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Дискурси