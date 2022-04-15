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Іван Айвазовский «Серед хвиль» (1898)
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Іван Айвазовский «Серед хвиль» (1898)
П'ятниця, Квітень 15, 2022 - 09:30
До теми
Гнів та ненависть до росіян
Ольга ПОПОВИЧ
До ворога можна мати повагу, якщо ворог поводить себе гідно. Але Росія завжди і тепер показує, що гідність – це не про неї, її основним знаряддям є брехня, жорстокість, зневага до іншого і ницість.
13.04.22
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Україна
Місто-фортеця, незламне місто, місто нескорених…
Володимир В‘ятрович
Навіщо нам совєтський штамп «місто-герой»? Не можна тягнути совєтські міфи в нашу справді героїчну реальність. В них немає і не може бути нічого справжнього. Нічого, за що варто чіплятись.
13.04.22
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Україна
Від Владивостока до Лісабона
Олександр БОЙЧЕНКО
Європа десятиліттями вкладала в Росію астрономічні суми, щоб та будувала руzzкій мір від Владивостока до Лісабона
12.04.22
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Дискурси
Слово як співучасник злочину
Марина Горбатюк
Мова – це кордон, межа поділу, життєво необхідне означення території. Нав'язана колишнім колоніям за багато століть російськомовність несе фікцію спільної культурної та історичної традиції, відтак – географічного співперебування в межах одного метерлінківського простору.
12.04.22
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Штука
Групове зґвалтування в Україні
Олександр МОТИЛЬ
Я навіть не знаю імені цієї дівчинки з Бучі. Знаю лиш, що в морзі бачили її маленьке тіло зі спермою двадцятьох чоловіків...
12.04.22
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Дискурси
Не тільки Pink Floyd
Юрко ТИМЧУК
Девід Гілмор з компанією, U-2 з Red Hot Chili Peppers згадали про своє існування завдяки Україні. За нашу популярність на сучасній світовій шахівниці платиться дуже високою ціною.
11.04.22
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Україна
Російська інструкція з проведення геноциду
Тімоті Снайдер
Важко дібрати приклади, коли держава явно рекламує геноцидний характер власних дій саме в момент, коли ці дії стають загальновідомими
10.04.22
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Дискурси
Утілене пророцтво
Віра Меньок
«Ніч Гельвера» Інґмара Вілквіста в інтерпретації Дрогобицького театру нині сприймається як спектакль про апокаліпсис, про справжнє пекло, що його принесла на українську землю орда рашистів
10.04.22
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Штука