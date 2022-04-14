Крейсер «Москва»

Гнів та ненависть до росіян

Ольга ПОПОВИЧ

До ворога можна мати повагу, якщо ворог поводить себе гідно. Але Росія завжди і тепер показує, що гідність – це не про неї, її основним знаряддям є брехня, жорстокість, зневага до іншого і ницість.