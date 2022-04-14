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Крейсер «Москва»
головна
У чорному-чорному морі горить той сам ракетний крейсер "Москва". 13 квітня 2022 року
Четвер, Квітень 14, 2022 - 10:45
До теми
Гнів та ненависть до росіян
Ольга ПОПОВИЧ
До ворога можна мати повагу, якщо ворог поводить себе гідно. Але Росія завжди і тепер показує, що гідність – це не про неї, її основним знаряддям є брехня, жорстокість, зневага до іншого і ницість.
13.04.22
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Україна
Слово як співучасник злочину
Марина Горбатюк
Мова – це кордон, межа поділу, життєво необхідне означення території. Нав'язана колишнім колоніям за багато століть російськомовність несе фікцію спільної культурної та історичної традиції, відтак – географічного співперебування в межах одного метерлінківського простору.
12.04.22
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Штука
Групове зґвалтування в Україні
Олександр МОТИЛЬ
Я навіть не знаю імені цієї дівчинки з Бучі. Знаю лиш, що в морзі бачили її маленьке тіло зі спермою двадцятьох чоловіків...
12.04.22
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Дискурси
Не тільки Pink Floyd
Юрко ТИМЧУК
Девід Гілмор з компанією, U-2 з Red Hot Chili Peppers згадали про своє існування завдяки Україні. За нашу популярність на сучасній світовій шахівниці платиться дуже високою ціною.
11.04.22
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Україна
Привид комунізму з ефектом дежавю
Ігор МЕДВІДЬ
Путінізм є дитиною не стільки нацизму/гітлеризму (явного зла), скільки його ідеологічного брата-близнюка комунізму/сталінізму (прихованого зла)
11.04.22
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Дискурси
Російська інструкція з проведення геноциду
Тімоті Снайдер
Важко дібрати приклади, коли держава явно рекламує геноцидний характер власних дій саме в момент, коли ці дії стають загальновідомими
10.04.22
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Дискурси
Утілене пророцтво
Віра Меньок
«Ніч Гельвера» Інґмара Вілквіста в інтерпретації Дрогобицького театру нині сприймається як спектакль про апокаліпсис, про справжнє пекло, що його принесла на українську землю орда рашистів
10.04.22
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Штука
Пекло для загарбника
Володимир В'ятрович
Загарбницька війна, яка планувалася як легка прогулянка, але перетворилася на справжнє пекло. Масовий опір загарбникам. Засудження агресії західними демократіями. Саме так виглядала розв’язана Радянським Союзом війна в Афганістані.
09.04.22
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Україна