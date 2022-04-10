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...а лиш собою кожної хвилини, з лицем одвертим твердо йти на кін…
Грицько Чубай
До теми
Де цей нацизм
Єжи Чех
Сіллю в очі Путіну є не нацизм, а тільки прагнення українців жити у власній незалежній державі. Якщо щось таке називається нацизмом, то всі нормальні люди є нацистами
10.04.22
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Дискурси
Утілене пророцтво
Віра Меньок
«Ніч Гельвера» Інґмара Вілквіста в інтерпретації Дрогобицького театру нині сприймається як спектакль про апокаліпсис, про справжнє пекло, що його принесла на українську землю орда рашистів
10.04.22
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Штука
Церква жінок
Віталій Портников
Стомлені очі жінок, що вдивляються у заспокійливі очі Богородиці. А цей світ очей, цей спокій, ця віра, ця невтомність і є тим, що оберігає життя воїна й перемагає бездонний морок
10.04.22
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Дискурси
Пекло для загарбника
Володимир В'ятрович
Загарбницька війна, яка планувалася як легка прогулянка, але перетворилася на справжнє пекло. Масовий опір загарбникам. Засудження агресії західними демократіями. Саме так виглядала розв’язана Радянським Союзом війна в Афганістані.
09.04.22
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Україна
Долаючи травму тоталітаризму
Мирослав МАРИНОВИЧ
Російсько-українська війна довершує те, що не зробили майдани, бо українці прагнуть захищати свою свободу. Отже, війна – рубікон, після якого українці остаточно подолають тоталітарну травму.
09.04.22
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Галичина
45-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти продовжують здійснювати підготовку до наступу на сході України. На Ізюмському напрямку ворог вів наступ у напрямку Бражківки та Сулигівки, на Донецькому – Рубіжного, Нижнього, Попасної, Новобахмутівки і в Маріуполі, успіху не мав.
09.04.22
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Україна
Буча: світовий Перл-Гарбор
Михайло САВЧИН
До моменту відступу московитів з-під Києва та виявлення численних воєнних злочинів світове співтовариство доволі мляво реагувало на події в Україні. Однак страшні кадри кардинально змінили позиції Заходу
08.04.22
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Україна
Токсичне ретро (2)
Юрко Кох
Друга папка "поступівських" колажів 2007–2017 років, з вірою, що настає час детоксикації, коли нашу свідомість вже не обтяжуватиме той найгидотніший історичний осад...
08.04.22
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Минуле