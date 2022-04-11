bucha_1941

45-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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Окупанти продовжують здійснювати підготовку до наступу на сході України. На Ізюмському напрямку ворог вів наступ у напрямку Бражківки та Сулигівки, на Донецькому – Рубіжного, Нижнього, Попасної, Новобахмутівки і в Маріуполі, успіху не мав.