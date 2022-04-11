Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
bucha_1941
1938
Німецькі війська в Бучі
Понеділок, Квітень 11, 2022 - 01:45
До теми
Утілене пророцтво
Віра Меньок
«Ніч Гельвера» Інґмара Вілквіста в інтерпретації Дрогобицького театру нині сприймається як спектакль про апокаліпсис, про справжнє пекло, що його принесла на українську землю орда рашистів
10.04.22
|
|
Штука
Пекло для загарбника
Володимир В'ятрович
Загарбницька війна, яка планувалася як легка прогулянка, але перетворилася на справжнє пекло. Масовий опір загарбникам. Засудження агресії західними демократіями. Саме так виглядала розв’язана Радянським Союзом війна в Афганістані.
09.04.22
|
|
Україна
Долаючи травму тоталітаризму
Мирослав МАРИНОВИЧ
Російсько-українська війна довершує те, що не зробили майдани, бо українці прагнуть захищати свою свободу. Отже, війна – рубікон, після якого українці остаточно подолають тоталітарну травму.
09.04.22
|
|
Галичина
Ранішнє туркотіння горлиць
Василь МАХНО
Благовіщення – потім Страстний тиждень – потім тіло повстане із світла слова із мільярдів звізд яких вигнав господар напастись
09.04.22
|
|
Дискурси
45-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти продовжують здійснювати підготовку до наступу на сході України. На Ізюмському напрямку ворог вів наступ у напрямку Бражківки та Сулигівки, на Донецькому – Рубіжного, Нижнього, Попасної, Новобахмутівки і в Маріуполі, успіху не мав.
09.04.22
|
|
Україна
Буча: світовий Перл-Гарбор
Михайло САВЧИН
До моменту відступу московитів з-під Києва та виявлення численних воєнних злочинів світове співтовариство доволі мляво реагувало на події в Україні. Однак страшні кадри кардинально змінили позиції Заходу
08.04.22
|
|
Україна
Пейзаж по Бучі
Алєксандра Зіньчук
Скільки фотографій має побачити глава держави, який бореться за «Рівність, свободу, братерство», щоб назвати злочинця злочинцем, а не партнером для розмови?
08.04.22
|
|
Дискурси
Токсичне ретро (2)
Юрко Кох
Друга папка "поступівських" колажів 2007–2017 років, з вірою, що настає час детоксикації, коли нашу свідомість вже не обтяжуватиме той найгидотніший історичний осад...
08.04.22
|
|
Минуле