Перехоплено перемовини вояків РФ, які скоїли масакру в Бучі.

Вони доводять, що масові вбивства не були ні випадковими діями, ні ексцесами окремих солдатів, а звичним способом дій російської армії.

 

 

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (Bundesnachrichtendienst – BND) оприлюднила нову моторошну інформацію про звірства, які скоїли російські військовики в місті Бучі поблизу Києва. Її співробітники перехопила радіоперемовини росіян, присвячені тим подіям. Про це в четвер, сьомого квітня, повідомило німецьке видання Der Spiegel з покликом на інформацію BND, оприлюденну напередодні на засіданні Бундестаґу.

 

Записи радіоперемовин цілковито спростовують заперечення російської сторони щодо причетності армії РФ до бучацької масакри. На них чути, як російські вояки обговорюють масові вбивства мирних жителів у місті. Окремі повідомлення можуть бути співвіднесені з конкретними тілами загиблих на фотографіями з цього міста.

 

Зокрема, німецька розвідслужба диспонує радіоповідомленням, зміст яких співвідноситься з місцезнаходженням тіл убитих мирних мешканців уздовж головної вулиці Бучі. В одному з них військовослужбовець заявив, що він та його товариші застрелили людину на ровері. В іншій розмові чоловік каже, що полонених українських солдатів спочатку допитують, а потім розстрілюють.

 

Окрім того, з цих матеріалів можна зробити висновок, що вирішальну роль у звірствах у Бучі відіграли бойовики ПВК «Вагнера», які продемонстрували особливий ступінь жорстокості ще під час їхньої участі у війні на Донбасі та в Сирії.

 

Перехоплені BND розмови свідчать про те, що масові вбивства в Бучі не були ні випадковими діями, ні ексцесами окремих солдатів, які втратили контроль над собою. Отримані матеріали вказують на те, що вбивство мирних мешканців стало частиною звичного способу дій російських військовиків, а можливо, і частиною їхньої стратегії з метою поширення страху серед цивільного населення та придушення опору.

07.04.2022

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