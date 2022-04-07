Оля-Кравченко-Благовіщення

Зберегти любов і зберегти себе: історії кохання з воєнного Києва

Ганна Улюра

Найголовнішою стала фраза «Як ти?». Це такий собі пароль. Вона завжди означає «Чи ти живий?» і «Я тебе люблю. Я так сильно тебе люблю!»