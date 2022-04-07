Оля-Кравченко-Благовіщення

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"Благовіщенння". Одна з робіт, що їх зараз малює Оля Кравченко з метою підтримки ЗСУ.

Четвер, Квітень 7, 2022 - 09:45

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Розстріли цивільних на вулиці і катування – не ексцес виконавця, а сама суть російського режиму, свідчення тяглості історичної традиції
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Нелюдські злочини кличуть про кару
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Критично важливо задокументувати всі злодіяння російських військ, щоб максимально задіяти всі можливі механізми захисту порушених прав
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ЗНОВУ ВАНЯ
Олександр Ірванець
подивися як люди живуть                    у вас так не живуть ваня                   то ти вирішив                   щоб і ці не жили                  
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Дослухайтесь до досвіду литовських русореалістів
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Зберегти любов і зберегти себе: історії кохання з воєнного Києва  
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Найголовнішою стала фраза «Як ти?». Це такий собі пароль. Вона завжди означає «Чи ти живий?» і «Я тебе люблю. Я так сильно тебе люблю!»
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