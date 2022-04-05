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Немає нічого неможливого для того, хто вірить
від Марка 9:23
До теми
Конституційна традиція України ранньомодерної доби
Мирослав і Олександра Трофимук
Природа деспотії вічна і незмінна, тому далі актуальними є слова Конституції Орлика: "своєю власною кров’ю з відчайдушною мужністю захищати недоторканість своїх прав і вольностей”
05.04.22
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Минуле
Країна негативної селекції
Андрій ЛЮБКА
Розстріли цивільних на вулиці і катування – не ексцес виконавця, а сама суть російського режиму, свідчення тяглості історичної традиції
05.04.22
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Дискурси
Емоції потім
Юрко ТИМЧУК
Симон Візенталь народився в Бучачі, що на Тернопільщині. Цю інформацію варто знати, щоби правильно її використати після перемоги
05.04.22
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Україна
Нелюдські злочини кличуть про кару
Світлана ХИЛЮК і Андрій КОСТЮК
Критично важливо задокументувати всі злодіяння російських військ, щоб максимально задіяти всі можливі механізми захисту порушених прав
04.04.22
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Галичина
ЗНОВУ ВАНЯ
Олександр Ірванець
подивися як люди живуть у вас так не живуть ваня то ти вирішив щоб і ці не жили
04.04.22
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Дискурси
Дослухайтесь до досвіду литовських русореалістів
Крістіна Сабаляускайте
Нам треба перестати сприймати українців як гладіаторів у медійному цирку смерті, адже насправді це наш власний хоробрий аванґард.
04.04.22
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Дискурси
Росія розпочала депортації
Володимир В'ятрович
За задумом Путіна наша земля має стати російською або безлюдною. Українці мають загинути, стати біженцями або депортованими. Або рабами
03.04.22
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Україна
Зберегти любов і зберегти себе: історії кохання з воєнного Києва
Ганна Улюра
Найголовнішою стала фраза «Як ти?». Це такий собі пароль. Вона завжди означає «Чи ти живий?» і «Я тебе люблю. Я так сильно тебе люблю!»
03.04.22
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Україна