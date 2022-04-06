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Шевченко у Бородянці
головна
Пам'ятник Тарасові Шевченку у звільненій від російських окупантів Бородянці
Середа, Квітень 6, 2022 - 09:15
До теми
Конституційна традиція України ранньомодерної доби
Мирослав і Олександра Трофимук
Природа деспотії вічна і незмінна, тому далі актуальними є слова Конституції Орлика: "своєю власною кров’ю з відчайдушною мужністю захищати недоторканість своїх прав і вольностей”
05.04.22
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Минуле
ЗНОВУ ВАНЯ
Олександр Ірванець
подивися як люди живуть у вас так не живуть ваня то ти вирішив щоб і ці не жили
04.04.22
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Дискурси
Дослухайтесь до досвіду литовських русореалістів
Крістіна Сабаляускайте
Нам треба перестати сприймати українців як гладіаторів у медійному цирку смерті, адже насправді це наш власний хоробрий аванґард.
04.04.22
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Дискурси
Росія розпочала депортації
Володимир В'ятрович
За задумом Путіна наша земля має стати російською або безлюдною. Українці мають загинути, стати біженцями або депортованими. Або рабами
03.04.22
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Україна
Зберегти любов і зберегти себе: історії кохання з воєнного Києва
Ганна Улюра
Найголовнішою стала фраза «Як ти?». Це такий собі пароль. Вона завжди означає «Чи ти живий?» і «Я тебе люблю. Я так сильно тебе люблю!»
03.04.22
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Україна
Молитва за війну
Віталій Портников
Російська держава виявилася лише кровоточивим обрубком давно померлої імперії, страшним знаряддям смерті
03.04.22
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Дискурси
Російське питання
Ярослав Грицак
Ми вже не знайдемо тих, хто закликав «зрозуміти Путіна». Зате з'явився новий клич: «Зрозуміти Росію»...
02.04.22
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Дискурси
Коли твій друг — тварина
Павло ПАЛАМАРЧУК
Відомо, що зі ставлення до тварин можна зробити висновки загалом про суспільство. Сьогоднішня наша фотопідбірка про те, як українці рятують з-під обстрілів своїх домашніх улюбленців.
02.04.22
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Галичина