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Братська могила на околицях Києва. Фото – AP
Понеділок, Квітень 4, 2022 - 09:00
До теми
До мови
Василь МАХНО
я знаю що їй потрібен мій вірш бо я її плоть і порох мово – поети тоді живі коли ти їм змочуєш горло
02.04.22
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Дискурси
Коли твій друг — тварина
Павло ПАЛАМАРЧУК
Відомо, що зі ставлення до тварин можна зробити висновки загалом про суспільство. Сьогоднішня наша фотопідбірка про те, як українці рятують з-під обстрілів своїх домашніх улюбленців.
02.04.22
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Галичина
Це не просто війна — це геноцид
Володимир В'ятрович
Врятувати українців від знищення може лише безкомпромісне збереження і захист незалежної держави. Ми як ніколи єдині, тому переможемо.
02.04.22
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Україна
Іван Франко про московство, сікофантів і гендіґерів
Володимир Микитюк
Показати й визнати всім цивілізованим світом аксіоматичну ницість їхньої ідеології, антиморальність та антигуманність їхнього «руского міра»
02.04.22
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Минуле
38-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Українські війська атакують ар'єргард російських підрозділів, котрі відступають із Київщини та Чернігівщини, і беруть під контроль звільнені поселення. Після втечі росіян там відкриваються жахіття – розбиті будинки, вбиті люди.
02.04.22
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Україна
Токсичне ретро
Юрко Кох
Давні колажі з «Пост-Поступу», виявляється, зовсім не старіють, але набувають нових, часами «інакшіших» значень.
01.04.22
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Минуле
Сурогат
Юрій Андрухович
Cитуація гранично спростилася, і ключ до НАТО – в успіхах ЗСУ. Не заважайте їм своїми проєктами, не відволікайте від святої справи нищення ворога, яка їм так переконливо вдається
01.04.22
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Дискурси
Особливості економічного фронту України
Ярослав ПРИТУЛА
Поруч із вірою в наші Збройні Сили важливо намагатися всіма своїми можливостями наближувати нашу спільну перемогу. Кожен на своєму місці має робити ефективніше та краще те, чим ми займаємося кожного дня.
01.04.22
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Галичина