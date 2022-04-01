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пу.
Євген Руденко
Путін – не батько нації, а її дитина.
в галичині медійні родзинки
П'ятниця, Квітень 1, 2022 - 02:57
До теми
Не стати Білоруссю
Володимир В'ятрович
Білорусь є частиною так званої «Союзної держави», а по суті — російською колонією. Саме такою безправною колонією Путін хоче бачити Україну
31.03.22
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Україна
Завтра…
Андрій Содомора
Те переможне, осяяне світлом свободи Евріпідове «завтра» – неодмінно настане!
31.03.22
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Дискурси
Чому росія боїться «бацил» Заходу?
Олександр Зайцев
Війна – це не тільки путін. Здається, що добре би прибити гада – і все буде в порядку. Але боюсь, що це наших проблем не розв’яже, бо ця війна має значно глибші історичні корені
30.03.22
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Галичина
«Мосх тільки в Московії може бути подоланий»
Юрій Винничук
Сформований за умов рабства характер кожного мосха виявляє схильність до пишноти і тілесної розпусти, жорстокий і підступний
30.03.22
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Дискурси
Призабуті уроки історії
Любомир Медвідь
Нишком прищеплюється комплекс неповноцінності, відчуття благої безпорадності перед російським деспотизмом, непередбачуваністю поведінки
29.03.22
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Дискурси
Чому Росія досі боїться Бандеру?
Володимир В'ятрович
Кадиров дуже хоче зустрітися з Бандерою. Збройні Сили України можуть організувати цю зустріч. Це може навіть бути зустріч на трьох із путіним, такий собі саміт.
29.03.22
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Україна
Фантомні болі імперії або Чому ця війна призведе до розпаду РФ
Ігор МЕДВІДЬ
Розуміння історичних процесів підказує, що точку біфуркації вже пройдено. Росія приречена на розпад, свідками якого ми станемо. Питання лише ціни, яку заплатимо
29.03.22
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Минуле
Діти країни: розваги для відваги
Юлія ОВСЯНИК
За радість на дитячих лицях – є і такий фронт на цій війні. Він працює у Львові, у ньому об’єдналися громадські діячі, волонтери, митці, письменники, психологи та педагоги.
29.03.22
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Галичина