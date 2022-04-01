Казахстан долучився до санкцій проти Росії.

Керівництво Казахстану заявило, що шанує територіальну цілісність України та не визнає анексію Криму та самостійності «ДНР/ЛНР».

Тимур Сулейменов

Казахстан вирішив долучитися до санкцій Сполучених Штатів та Європейської Унії, запроваджених щодо Росії через війну в Україні. «Ми дотримуватимемося санкцій. Незважаючи на те, що ми є частиною економічного союзу з Росією, Білоруссю та іншими країнами, ми також є частиною міжнародної спільноти. Тому найменше ми хочемо, щоб до Казахстану застосовувалися вторинні санкції США та ЄУ», – заявив у п'ятницю, першого квітня, перший заступник голови адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейменов в інтерв'ю виданню Euractiv.

Сулейменов запевнив, що Казахстан займає нейтральну позицію щодо російсько-української війни. Водночас він дав зрозуміти, що країна все ж симпатизує Україні. «Звичайно, Росія хотіла, щоб ми були більше на її боці. Але Казахстан шанує територіальну цілісність України. Ми не визнавали та не визнаємо ні ситуацію з Кримом, ні ситуацію з Донбасом, бо їх не визнає ООН», – пояснив казахський чиновник і додав, що Казахстан надає гуманітарну допомогу Києву.

Тимур Сулейменов скритикував Кремль за політику перекручування фактів про війну проти України. «Росія вирішила запровадити закон, який забороняє слово “війна”. Вони називають це спеціальною військовою операцією. Але у Казахстані ми це називаємо так, як є, на жаль», – розповів він.