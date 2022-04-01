Prima aprilis

Чому росія боїться «бацил» Заходу?

Олександр Зайцев

Війна – це не тільки путін. Здається, що добре би прибити гада – і все буде в порядку. Але боюсь, що це наших проблем не розв’яже, бо ця війна має значно глибші історичні корені